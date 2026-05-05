El Diablo viste de Prada 2 da inicio a la temporada de películas de verano con estilo con una apertura de $77 millones

Meryl Streep y Anne Hathaway regresan como Miranda Priestly y Andy Sachs en “The Devil Wears Prada 2” de Disney y 20th Century Studios.

Disney demostró que no se necesitan superhéroes, secuencias llenas de acción explosiva o extraterrestres de piel azul para que una secuela funcione bien en la taquilla. Durante el fin de semana, el estudio lanzó “The Devil Wears Prada 2” bajo su sello 20th Century Studios con resultados estruendosos. La película secuela de “The Devil Wears Prada” de 2006 recaudó alrededor de $77 millones en el país durante su fin de semana de estreno, la tercera mejor apertura del año. Eso es casi el triple de los $27.5 millones que generó la primera película durante su fin de semana de estreno hace dos décadas, según datos de Comscore.

A nivel internacional, “The Devil Wears Prada 2” logró más de $150 millones, llevando su recaudación total a alrededor de $233 millones a nivel mundial en sus primeros tres días en los cines. Esa cifra es el 72% de lo que generó la original “The Devil Wears Prada” durante toda su temporada en los cines.

“Algunas cosas nunca pasan de moda”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore a CNBC. “Es difícil predecir si el público aceptará o rechazará una secuela de un original querido, pero los equipos creativos, los profesionales de marketing y el equipo de distribución de 20th Century Studios de Disney crearon una irresistible película taquillera que tuvo no solo apelación en Estados Unidos, sino también en todo el mundo.”

[(Context: La secuela de “The Devil Wears Prada” ha tenido un éxito considerable en la taquilla, superando las expectativas y generando entusiasmo en el público. Fact Check: La película ha tenido una excelente acogida tanto a nivel nacional como internacional, recaudando millones de dólares en su primer fin de semana en los cines.)]