Manchester City sufrió un revés potencialmente decisivo en la carrera por el título de la Premier League al ser empatado en un emocionante empate 3-3 por Everton.

City, invicto en el estadio de Everton desde 2017 en la primera temporada de Guardiola al mando, parecía estar en camino de mantenerse prácticamente al mismo nivel que el Arsenal cuando Jeremy Doku les dio la ventaja de manera sublime en el minuto 43.

Sin embargo, un desastroso lapso de 13 minutos en la segunda mitad dio la vuelta al juego a favor de Everton.

Primero Thierno Barry aprovechó un pase de regreso terrible de Marc Guehi para nivelar el marcador, antes de que Jake O’Brien completara la remontada con un cabezazo en el primer palo desde un córner.

Barry castigó una vez más una defensa horrible del City para poner el 3-1, pero Erling Haaland respondió de inmediato en el otro extremo.

Aun así, parecía que Everton había hecho lo suficiente para llevarse los tres puntos. Sin embargo, después de conceder goles en el minuto 90 contra Liverpool y West Ham, Doku rompió corazones con un impresionante disparo con el pie derecho más allá de Jordan Pickford, al menos rescatando algo de la primera visita del City al estadio Hill Dickinson.

Esto significa que City está cinco puntos por detrás del Arsenal habiendo jugado un partido menos y ahora necesita un error similar por parte de los Gunners en sus últimos tres partidos para estar en posición de reclamar el título.

Manchester City sufre un gran revés en la carrera por el título

City dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo sin poner verdaderamente a prueba a Pickford, Antoine Semenyo disparando desviado frente al arco y luego enviando un disparo por encima del travesaño.

Rayan Cherki también erró después de una buena jugada por la izquierda de Doku, quien rompió la resistencia de Everton cuando se abrió espacio justo dentro del área y envió un disparo imparable al rincón superior izquierdo.

Sin embargo, City no llevó su impulso en la segunda mitad, con Gianluigi Donnarumma obligado a realizar dos excelentes intervenciones para negar a Illiman Ndiaye.

No hubo nada que Donnarumma pudiera hacer cuando Everton recibió un regalo para volver al juego por parte de Guehi, quien puso el balón en bandeja a Barry para igualar en el minuto 68. El gol fue inicialmente anulado ya que Barry había estado en fuera de juego desde un balón inicial, pero una revisión del VAR determinó que el pase hacia atrás de Guehi era parte de otra fase de juego.

Cinco minutos después, O’Brien completó la remontada, cabeceando a casa un córner de Garner en el primer palo con reclamaciones de Donnarumma de que fue obstruido cayendo en oídos sordos.

Donnarumma tuvo que volver a detener a Ndiaye, pero el tercer gol de Everton llegó cuando un resbalón de Mateo Kovacic al defender un saque de banda permitió a Merlin Rohl pasear por el espacio por la derecha, y su disparo desviado se convirtió en el pase perfecto para que Barry anotara el tercer gol de Everton.

Haaland produjo una respuesta devastadora con un magnífico remate elevado desde el pase de Kovacic, pero el City parecía haber agotado las ideas en busca de su tercer gol.

Sin embargo, la inspiración llegó de la destacada actuación de Doku en el minuto 97. Después de vencer a Pickford con su pie izquierdo, esta vez cortó hacia su derecha y encontró la esquina lejana desde el borde del área para dar al City un poco de consuelo y calmó ligeramente el ambiente en el norte de Londres.