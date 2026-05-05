Doris Fisher, cofundadora de la emblemática cadena Gap, muere a los 94 años

NUEVA YORK — Doris Fisher, quien cofundó la icónica cadena de ropa The Gap Inc. en 1969 con su difunto esposo Don, ha fallecido. Tenía 94 años.

Fisher falleció el sábado rodeada de su familia, confirmó un portavoz de Gap el lunes. La empresa con sede en San Francisco no especificó la causa de la muerte.

La pareja fundó The Gap después de una frustrante experiencia de compra cuando Don Fisher no pudo encontrar un par de pantalones vaqueros que le quedaran, según el minorista. Los Fisher abrieron una pequeña tienda en Ocean Avenue en San Francisco. Inicialmente, solo se vendían jeans Levi’s de hombre y cintas de música. Pero la marca se convirtió en el pilar de un imperio minorista global y transformó la moda estadounidense con un enfoque en looks casuales simples, desde khakis y jeans hasta camisetas y conjuntos de suéteres.

La cadena eventualmente se expandió a otras marcas: Banana Republic y Old Navy, generando actualmente más de $15 mil millones en ventas a nivel mundial.

Fisher fue la encargada de moda de la empresa durante casi cuatro décadas, mientras que su esposo se enfocaba en el aspecto comercial. La empresa dijo que ella fue quien ideó el nombre de la empresa, específicamente para cerrar la “brecha generacional” entre padres e hijos. Don Fisher falleció en 2009.

“Simplemente no hay igual a Doris Fisher,” dijo el CEO y Presidente de Gap, Richard Dickson, en un comunicado emitido el lunes. “En el lenguaje de Gap, ella era una verdadera original. Doris fue una socia completa en la fundación de Gap Inc. y una emprendedora pionera en una época en la que eso era muy inusual para las mujeres. Ella comprendió de primera mano el valor de la autoexpresión, la diversidad y la inclusión.”

Dickson, quien ha liderado un cambio después de varios años de una penuria en las ventas, también dijo que Doris Fisher “trabajó incansablemente para asegurarse de que Gap Inc. siempre hiciera más que vender ropa.” Gap contrató a Dickson en julio de 2023.

Gap señaló que la influencia de Doris Fisher se extendió más allá de la mercadotecnia y el diseño de las tiendas. Ella ayudó a dar forma al tono cultural de la publicidad y desarrollo de productos de Gap, manteniendo una presencia “firme” en la expansión de la empresa y presionando a la compañía para centrarse en las necesidades de los clientes. Gap salió a bolsa en 1976.

Los Fisher también estuvieron involucrados en iniciativas filantrópicas. La pareja acumuló una de las mayores colecciones privadas de arte moderno y contemporáneo en el país, según Gap. En 2009, la familia se comprometió a donar más de 1,100 obras al Museo de Arte Moderno de San Francisco, uno de los mayores regalos de su tipo.

Doris Fisher también fue defensora de oportunidades educativas para estudiantes desfavorecidos. Formó parte de la junta directiva del Programa de Conocimiento es Poder, conocido como KIPP, una red de escuelas autónomas de alto rendimiento destinada a crear oportunidades para estudiantes desatendidos.

Nacida en San Francisco en 1931, Doris Feigenbaum creció en una familia “empapada de valores de empresa, cultura y servicio comunitario”, según Gap. Se graduó de la Universidad de Stanford en 1953, donde estudió economía.

Le sobreviven sus tres hijos – Robert, William y John – quienes han continuado con los compromisos comerciales y filantrópicos de la familia con el Museo de Arte Moderno de San Francisco, KIPP, la Universidad de Stanford, The Boys & Girls Club de San Francisco, la Sinfónica de San Francisco y la Fundación Gap.

También le sobreviven 10 nietos y 13 bisnietos, dijo la empresa.