Mientras la guerra arrecia, el cine iraní adquiere una nueva urgencia: Tenemos que procesar lo que hemos vivido

En Roma, la noche del 4 de abril, mientras Irán estaba siendo bombardeado por misiles estadounidenses e israelíes, una gran multitud celebraba el año nuevo persa en el club Alcazar de la Ciudad Eterna bailando al ritmo de la música del Medio Oriente, incluidos temas clásicos iraníes interpretados por la icónica estrella del pop Googoosh, que estuvo encarcelada en Teherán durante principios de la década de 1980 y ahora vive en Los Ángeles.

El evento itinerante, llamado Disco Tehran, que también se lleva a cabo en Nueva York, Londres y Berlín, está organizado por Arya Ghavamian, un cineasta que dejó Irán en 2008 y terminó en Nueva York, donde, además de Disco Tehran, cofundó Cinema Tehran, que organiza proyecciones de cine iraní en todo el mundo.

“La principal motivación es simplemente encontrar comunidad”, dice Ghavamian, mientras toma un vino blanco seco en un café de la moderna vecindad de Pigneto en Roma. “La forma en que veo estas fiestas, son un lugar de resistencia donde puede tener lugar algo de sanación”, agrega, señalando que aproximadamente el 40% de la multitud en Roma estaba formada por la diáspora iraní.

Pero lo que es igualmente importante para él es ver a no iraníes bailando con música iraní. “No entienden el idioma, pero la música conecta”. La misma filosofía artística se aplica a Cinema Tehran. Involucra el redescubrimiento de películas que Ghavamian nunca tuvo la oportunidad de ver en su país natal debido a la censura, y llevarlas a cines de todo el mundo.

Los clásicos del cine iraní son una mercancía cinematográfica de gran demanda en las trincheras independientes actualmente. En Nueva York en febrero, con Irán en los titulares debido a miles de estudiantes asesinados por las fuerzas de seguridad iraníes mientras pedían el derrocamiento del régimen islámico, Ghavamian estaba ocupado presentando proyecciones en el cine Metrograph de Nueva York de una retrospectiva titulada “Compañeros de Viaje: Bahram Beyzaie y Amir Naderi”.

Incluye la copia restaurada de la obra maestra de 1984 de Beyzaie, “Bashu: el Pequeño Extranjero” y también el drama autobiográfico de Naderi, “The Runner”, sobre un niño de 11 años que busca entre basureros en Teherán durante la guerra entre Irán e Irak que escalaba.

“Bashu”, considerada ampliamente una de las mejores películas iraníes jamás realizadas, también se sitúa durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980. El conmovedor drama gira en torno a un joven, el personaje titular de la cinta, que escapa del bombardeo de su aldea en el sur de Irán, donde su familia es asesinada. Viaja al norte, donde una madre de dos hijos, cuyo esposo está ausente, acoge a Bashu, desafiando las sospechas de los aldeanos circundantes.

“Estas películas establecen una historia que sitúa muchos de los eventos que estamos presenciando en perspectiva”, dice el programador de Metrograph, Edo Choi.

Frédérique Rouault, quien es jefa de colecciones de la empresa francesa MK2 que está vendiendo la nueva copia de “Bashu”, mencionó que después del fallecimiento de Beyzaie en diciembre, tuvieron muchas peticiones de festivales, cines y universidades en Estados Unidos y Canadá que querían programar proyecciones en homenaje. Luego, tras la aceleración del conflicto en Irán, “empezamos a recibir más solicitudes de todo el mundo”.

La nueva copia restaurada de “Bashu”, que ganó el premio a la mejor película restaurada en el Festival de Cine de Venecia de 2025, donde se estrenó en la sección de Clásicos de Venecia, ahora está lista para ser proyectada en salas de cine de América del Norte a través del distribuidor independiente Film Movement en EE. UU. y Ritual con sede en Montreal en Canadá. MK2 también vendió la copia restaurada de “Bashu” a Trigon para su estreno en cines en Alemania y está planeando un homenaje a Beyzaie en los cines franceses.

“No es que los estadounidenses estén más interesados en la cultura iraní porque les hemos estado bombardeando”, dijo el director de Film Movement, Micheal Rosenberg. “Pero ciertamente hay un gran público ahora para ‘Bashu’ en América del Norte”, destaca.

“La guerra de EE. UU.-Israel contra Irán es una especie de recordatorio de que ‘Bashu’ es una película política”, dijo el cofundador de Ritual, William Gagnon. “Consideramos que ponerla en los cines es una forma de hablar sobre el presente”.

En Cannes, MK2 presentará un nuevo paquete de homenaje a Abbas Kiarostami a los compradores, marcando el décimo aniversario de la muerte del reverenciado director iraní que ganó la Palma de Oro en 1997 con “Gusto de Cereza”.

En la próxima edición del Festival de Cannes también se estrenará “Ensayos para una Revolución” de la directora iraní radicada en Londres, Pegah Ahangarani. Basándose en sus archivos personales, videos caseros, imágenes de protestas callejeras y periódicos, el documental retrata más de 40 años de historia de Irán desde los primeros días de la teocracia islámica actual del país hasta la guerra de 2026. Los materiales ofrecen un retrato de una nación moldeada por la represión política “y en constante esperanza de una nueva revolución”, según la sinopsis del documental.