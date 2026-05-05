Tres muertos en crucero que partió de Argentina por presunto brote de hantavirus – Buenos Aires Herald

Un presunto brote de hantavirus, enfermedad transmitida por roedores, en un crucero que partió de Argentina tiene en alerta a la comunidad sanitaria internacional.

Hasta el momento, tres pasajeros han muerto: una pareja holandesa y un ciudadano alemán. Dos miembros de la tripulación presentan síntomas y esperan evacuación médica.

Un británico se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica y es el único que tiene confirmación de laboratorio de que tiene hantavirus, según Oceanview Expeditions, la compañía propietaria del crucero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualmente está evaluando la situación, dijo que hay cinco casos sospechosos de hantavirus y uno confirmado entre quienes estaban o están a bordo del barco.

La OMS está al tanto de un evento de salud pública que involucra a un crucero que navega en el Océano Atlántico y lo apoya. Hasta la fecha se ha confirmado por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos adicionales. De los seis afectados, tres han fallecido… pic.twitter.com/SqMAAZzoID – Organización Mundial de la Salud (OMS) (@WHO) 3 de mayo de 2026

El barco holandés, llamado MV Hondius, cruzaba el Océano Atlántico rumbo a Cabo Verde -donde se encuentra actualmente atracado- cuando estalló la enfermedad. Había zarpado de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, el 20 de marzo.

Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, está ubicada en la Patagonia, una región donde prevalece el hantavirus.

Sin embargo, el Ministerio de Salud local afirmó que no hay casos registrados en la provincia y que la enfermedad está presente principalmente en otras regiones patagónicas como Neuquén, Río Negro y Chubut.

hantavirus

Las infecciones por hantavirus suelen ocurrir debido a la exposición a la orina o las heces de roedores infectados.

“Aunque es poco común, el hantavirus puede propagarse entre personas y provocar enfermedades respiratorias graves y requiere una cuidadosa vigilancia, apoyo y respuesta del paciente”, dijo la OMS en un comunicado.

Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, afirmó que el virus no se transmite fácilmente entre personas. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni restricciones de viaje”, añadió.

El organismo internacional también coordina, junto con los países implicados, una operación de evacuación médica de los dos pasajeros sintomáticos que permanecen en el crucero, así como una “evaluación completa de riesgos para la salud pública y apoyo al resto de pasajeros a bordo”.

¿Quiénes son las personas afectadas?

Oceanwide Expeditions emitió varios comunicados lamentando una “situación médica grave” a bordo del crucero MV Hondius, y publicó una cronología de los acontecimientos, incluyendo información sobre los pacientes y los fallecidos.

La primera muerte ocurrió a bordo el 11 de abril: se trataba de un holandés que estaba de vacaciones con su esposa. El pasajero enfermó repentinamente y desarrolló fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, dijo a la BBC Foster Mohale, portavoz del Ministerio de Salud de Sudáfrica.

Oceanwide Expeditions dijo que “la causa de la muerte no se pudo determinar a bordo”.

El 24 de abril, el cuerpo del hombre fue desembarcado en Santa Elena, un territorio británico de ultramar situado en el Océano Atlántico Sur.

Tres días después, la empresa supo que la esposa del hombre, que había desembarcado junto con este cadáver, “se había sentido mal durante el viaje de regreso y luego había fallecido”, dijeron.

Los medios holandeses informaron que la mujer murió en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica.

Sin embargo, la firma aclaró que no estaba claro si la muerte de la pareja holandesa estaba relacionada con “la actual situación médica a bordo”.

Ese mismo día, 27 de abril, un pasajero británico enfermó “gravemente” y fue evacuado médicamente a Johannesburgo, donde la persona fue hospitalizada y permanece “en estado crítico pero estable” en cuidados intensivos.

El 2 de mayo, otro pasajero, un ciudadano alemán, murió a bordo. “La causa aún no se ha establecido”, dijo la compañía.

Repatriación

Dos miembros de la tripulación a bordo tienen actualmente “síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave” y requieren “atención médica urgente”, afirmó la compañía. Son de nacionalidad británica y holandesa y no se ha confirmado el hantavirus al momento de escribir este artículo.

“En este momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas”, añadió la empresa de cruceros.

A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades diferentes. Oceanview Expeditions está trabajando en una posible repatriación médica de los afectados y está considerando navegar a Las Palmas o Tenerife para el desembarco, “donde se podrían realizar más controles y tratamientos médicos”.

Las autoridades holandesas y la compañía también están organizando la repatriación de los dos miembros de la tripulación, así como del pasajero alemán fallecido y de la persona que viajaba con ellos.