Cada vez que entregas tu pasaporte a un oficial de aduanas, hay algo inherentemente tenso al respecto. Ese librito confiere un enorme poder dependiendo de dónde hayas nacido, y miles de millones de personas viven en países cuyos pasaportes les otorgan poco o ningún acceso significativo al resto del mundo. Se estima que 850 millones de personas ni siquiera tienen documentos para probar su nacionalidad.

En un episodio de su podcast Far From Home, el frecuente colaborador de 99pi Scott Gurian se sentó con un hombre que llegó a sus propias conclusiones al respecto hace más de 75 años. En 1948, un ex actor de Broadway y piloto de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial de 26 años llamado Garry Davis entró en la Embajada de Estados Unidos en París y renunció a su ciudadanía estadounidense. No estaba convirtiéndose en ciudadano de otro país. Se convirtió, como él mismo dijo, en ciudadano del mundo. El acto lo dejó apátrida, sin documentos y de repente muy interesante para la prensa internacional. Acampó en las escaleras de las Naciones Unidas, irrumpió en la Asamblea General y recibió apoyo de personas como Albert Camus y Albert Einstein. Luego fundó el Gobierno Mundial de Ciudadanos del Mundo y comenzó a emitir sus propios pasaportes.

Esos pasaportes, impresos en siete idiomas incluyendo el esperanto, han sido utilizados por desde refugiados nigerianos que huyen de la persecución hasta un empresario que viajó por América Latina con tanto éxito que se quedó sin páginas. También han provocado que muchas personas fueran detenidas. Davis mismo estuvo encarcelado 34 veces en nueve países. Falleció en 2013 a los 91 años, y la organización que fundó (ahora llamada Gobierno de Ciudadanos del Mundo) ha emitido aproximadamente un millón de pasaportes y continúa brindando asesoramiento legal a refugiados e individuos apátridas en todo el mundo.

Far From Home es un podcast documental inmersivo de viajes y cultura donde el periodista ganador del premio Peabody Scott Gurian informa historias de lugares como Irán, Chernobyl y Mongolia. Esta historia también apareció en B-Side Radio y Backstory Radio.