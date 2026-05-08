Rally de Portugal – ES4: Mejor tiempo para Sami Pajari, Adrien Fourmaux toma el control

Idéntico a la versión del año pasado, este especial de Mortágua ya ha redistribuido las cartas. Sami Pajari marcó el mejor tiempo con 09:12.6 mientras que Adrien Fourmaux, autor del segundo tiempo en la especial, recuperó el liderato general. Ahora tiene una ventaja de 4 segundos sobre su compatriota y actual Campeón del Mundo Sébastien Ogier, Elfyn Evans queda relegado a 8 décimas de Ogier en la clasificación general provisional.

Al mismo tiempo, Oliver Solberg perdió mucho tiempo en esta especial, quejándose en particular del comportamiento de su coche: neumáticos no ideales. El sueco cae al 4º puesto provisional de la general, a 2 décimas de Evans pero ya a 5 segundos de Adrien Fourmaux. En este Rally de Portugal se avecinan dos especiales en sentido contrario al del año pasado.

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WRC – Rally de Portugal

La clasificación general provisional del SS4



La clasificación general provisional al final del TC4

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