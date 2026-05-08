Messi nombra a sus favoritos para el Mundial… y ubica a Argentina detrás de varios otros equipos

lionel messi se está preparando para lo que podría ser el último copa del mundo de su carrera. Sin embargo, cuando falta poco más de un mes para el partido inaugural de Argentina, sus predicciones seguramente provocarán mucha discusión. Aunque admitió que irán a por el trofeo, no todo es tan positivo: existen dudas sobre cuál es el mejor jugador de los últimos tiempos.

Para el jugador del Inter Miami, La situación y el contexto no son del todo favorables para Argentina.. Como explica el número 10, su equipo está entre los que luchan por el título, pero no en igualdad de condiciones. “Hay otros favoritos por delante que están en mejor forma como selección”, afirmó Leo en una entrevista con el periodista Pollo Álvarez. “Esta selección Argentina siempre saldrá a competir y darlo todo, como lo ha hecho desde que se formó este grupo”, agregó. No se limitarán a sentarse y observar cómo se desarrollan las cosas; Lo darán todo, aunque cree que en este torneo hay mejores equipos que ellos.

â€œPor delante de nosotros hay otros favoritos que estÃ¡n en mejor forma como selecciÃ³n nacional.

Tras el éxito en Qatar, Leo admite que ahora todo el contexto es diferente. Defender el título parece una tarea difícil, y no sólo por la historia. la diferencia Leo ve en los otros equipos podría ser lo que marque la diferencia en este Mundial. â€œFrancia vuelve a estar en gran forma; Tienen un montón de jugadores de primer nivel”, explica el argentino, que ve a los franceses como un gran equipo.

Su lista: España, Francia… ¡y Brasil!

Por otro lado, el ocho veces ganador del Balón de Oro tambien destaca nuestro futbol…¡junto con su eterno rival en el escenario internacional! “España, Brasil, que, aunque hace tiempo que no está en su mejor momento, siempre es un contendiente y tiene jugadores para competir en todos los grandes torneos”, añadió.