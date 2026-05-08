VEREDICTO VERGONZOSO EN OSIJEK: Serbio luchando contra el cáncer condenado a 20 años de prisión por presuntos crímenes de guerra en Croacia! (VIDEO)

El director del Centro de Documentación e Información “Veritas”, Savo Štrbac, dijo que Travica fue condenado en primera instancia a la pena más severa por este tipo de crimen en Croacia.

“Cuando a alguien en Croacia se le impone una sentencia de 20 años, en realidad se le está imponiendo una pena de muerte, pero como esta no existe, esto es un reemplazo de la pena de muerte. Esta es la sentencia más severa”, dijo Štrbac, explicando que Travica está siendo juzgado según la ley de la antigua Yugoslavia.

Štrbac enfatizó que la familia de Travica y su defensa probablemente estén en shock porque nadie esperaba una condena, y mucho menos la máxima de 20 años, una sentencia que previamente se había impuesto en Croacia cuando los juicios se celebraban en ausencia, y para algunos en presencia hace 30 años o incluso durante la guerra, pero ahora aquí de nuevo.

Señaló que esta es una sentencia de primera instancia, no definitiva, contra la cual las partes tienen derecho a apelar.

“El fiscal recibió la máxima pena y, por lo tanto, no tiene motivos para apelar; por otro lado, la defensa seguramente apelará. El Alto Tribunal de lo Penal decidirá sobre la apelación. Hasta ahora, pocas sentencias, especialmente las de 20 años, han sido confirmadas en el primer intento, la primera instancia por el tribunal de segunda instancia”, dijo Štrbac.

Željko Travica fue arrestado en octubre de 2024 en la localidad fronteriza francesa de Calais en su camino desde Inglaterra, basado en una orden croata, momento en el que se enteró de que se le había presentado una acusación por un crimen de guerra en Cerići, específicamente por el asesinato de ocho miembros de la policía croata y de HOS, así como por la tortura de tres prisioneros.

Travica permaneció en Croacia después de la guerra y durante el tiempo de “reintegración pacífica” y después, se desempeñó como jefe del municipio de Mirkovci dentro del sistema croata.

Posteriormente trabajó en Alemania, también vivió en Serbia, donde como miembro del Partido Democrático de Serbia fue consejero en la Asamblea de la Ciudad de Novi Sad, así como en Inglaterra desde 2016, notablemente con pasaporte croata.

Durante todo ese tiempo, nadie lo mencionó en el contexto de crímenes de guerra hasta que se abrió una investigación en su contra en 2022. Un año después, se emitió una orden croata y a finales de 2024, se presentó una acusación por eventos que ocurrieron 33 años antes.