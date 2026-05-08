El alcalde de Georgia despide a todo el departamento de policía después de que los agentes se quejaran de la disputa de su esposa

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El alcalde de una pequeña ciudad de Georgia despidió a todo el departamento de policía de la zona el miércoles después de que los agentes supuestamente hicieran “comentarios inapropiados” sobre su esposa en Facebook, dejando a la ciudad sin su propia fuerza policial.

El alcalde de Cohutta, Ron Shinnick, cerró recientemente el Departamento de Policía de Cohutta, despidiendo a sus 10 empleados, según un informe de WDEF.

El miércoles por la mañana, se colocó un cartel en la puerta del departamento que decía: “El PD ha sido disuelto y todo el personal ha sido despedido”.

No se sabe si los empleados fueron notificados antes de que se colocara el letrero o cuando los oficiales llegaron a trabajar esa mañana.

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La medida desmanteló efectivamente toda la operación policial de la ciudad, planteando dudas sobre el liderazgo, las posibles represalias y la seguridad pública en la comunidad de aproximadamente 1.000 personas.

“Recibirán un cheque de pago. Nosotros no somos así y aprecio su servicio, ¿de acuerdo? Es hora de un cambio”, dijo Shinnick cuando se le preguntó sobre la decisión.

La disputa parece surgir el mes pasado, cuando los agentes presentaron denuncias formales contra la ex secretaria municipal Pat Shinnick, esposa del alcalde.

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Pat Shinnick fue despedida de su puesto por supuestamente crear un “ambiente de trabajo hostil”. Según las denuncias de los agentes, a pesar de su despido, ella seguía trabajando y seguía teniendo acceso a la información personal de los 1.000 habitantes de la localidad.

Tras las denuncias, Shinnick, el jefe de policía Greg Fowler y el abogado municipal Brian Rayburn dijeron durante una conferencia de prensa que la situación se había resuelto mediante “diálogo abierto y mediación de buena fe”.

Una semana después, se disolvió todo el departamento.

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“Todo esto se debe a una venganza personal del alcalde, y lo creo sinceramente”, dijo el ex sargento. dijo Jeremy May a WRCB-TV. “Apostamos por la transparencia y, como resultado, todos ellos han perdido sus puestos de trabajo”.

Si bien la ciudad actualmente opera sin un departamento de policía, la Oficina del Sheriff del condado de Whitfield dijo que sus agentes se harán cargo de las tareas de aplicación de la ley.

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Una reunión municipal está programada para el viernes 8 de mayo, con temas que incluyen el restablecimiento del departamento de policía y una solicitud de renuncia inmediata del alcalde Shinnick.

Shinnick y el abogado de la ciudad no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital.