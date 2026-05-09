Los Cachorros vencieron a los Rangers 7-1 para su segunda racha de 10 victorias consecutivas esta temporada.

Ian Happ extendió su racha de embase a 29 juegos con un sencillo productor en la primera entrada que puso a Chicago adelante para quedarse, y los Cachorros vencieron a los Rangers de Texas 7-1 el viernes por la noche para su segunda racha de 10 victorias consecutivas esta temporada.

Chicago (27-12) ha ganado 20 de sus últimos 23 juegos, con tres derrotas consecutivas separando esas largas rachas de victorias. Es la primera vez desde 1935 que los Cachorros tienen dos rachas de 10 victorias consecutivas en una temporada. La única vez que tuvieron más fue en 1906 con cuatro.

Los Dodgers de Brooklyn de 1955 fueron el anterior equipo de Grandes Ligas con dos rachas ganadoras de 10 juegos dentro de los primeros 39 juegos de una temporada, según Sportradar. Lo hicieron en sus primeros 24 partidos.

Ben Brown y tres relevistas de Chicago se combinaron para limitar a Texas a dos hits. Brown lanzó cuatro entradas sin hits en su primera apertura esta temporada después de 12 apariciones como relevista. Ponchó a tres y dio un boleto.

Javier Assad (3-1) se llevó la victoria, permitiendo un hit en 3 2/3 entradas en blanco.

Happ recibió una base por bolas al abrir el tercero y anotó con el séptimo jonrón de Seiya Suzuki, un tiro de dos carreras que puso el marcador 3-0. Michael Busch añadió un doble de tres carreras en el séptimo.

La racha de embase de Happ es la más larga de un jugador de los Cachorros desde 2012, cuando Bryan LaHair se embasó de manera segura en 30 juegos consecutivos. La única racha activa más larga en las mayores es de 31 juegos para Nick Kurtz de los Atléticos.

Texas no consiguió un hit hasta que el sencillo productor del bateador emergente Justin Foscue en el quinto puso el marcador 3-1. Los Rangers han perdido ocho de sus últimos 11 juegos.

El abridor de los Rangers, Kumar Rocker (1-4), permitió tres carreras y cuatro hits con tres bases por bolas mientras realizaba 87 lanzamientos en 3 2/3 entradas. Ponchó a tres.

Edward Cabrera (3-0, 3.27 de efectividad) lanza para los Cachorros y Jack Leiter (1-3, 5.45) lanza para los Rangers el sábado por la noche. Leiter tiene marca de 0-3 con efectividad de 6.67 en sus últimas cinco aperturas.

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