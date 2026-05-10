Crítica de ‘Nuestra Tierra’: Lucrecia Martel desvela un asesinato motivado por la propiedad

En los misterios fragmentados de la gran cineasta argentina Lucretia Martel, sus exploraciones siempre comienzan con destellos sensoriales: rostros, espacios, objetos, sonidos en paralizante procesión. El lenguaje es propio, lo que da como resultado representaciones desorientadoras pero puras de los mundos de las élites modernas (“La Ciénega”, “La mujer sin cabeza”) y de los colonos del siglo XVIII (“Zama”) por igual.

Pero ahora, con su primer largometraje documental, “Our Land (Nuestra Tierra),” Martel desentraña un crimen político y los delitos más grandes detrás de él con una claridad vital. La película se centra en el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, un indígena chuchagasta de la provincia de Tucumán, al noroeste de Argentina, quien recibió un disparo mientras defendía su tierra ancestral de una incursión de matones. El peso del tema que nos ocupa (tierras robadas, derechos territoriales y el reconocimiento tardío de los pueblos originarios de un país colonizado) saca a relucir una tentadora lucidez del típicamente esquivo Martel sobre un tema serio que requiere disciplina.

En cierto sentido, está lidiando con una cuestión de derechos demasiado dolorosa para ser estetizada agresivamente, pero también está explorando una injusticia empapada de sangre que no puede tratarse de manera convencional. De hecho, comienza con imágenes de satélite rodantes desde el espacio, como si dijera: Esta apropiación de la naturaleza es un problema del mundo, no sólo de Argentina.

Lo que sigue, alternando entre una sala de justicia y una vasta tierra en disputa (filmada con urgencia onírica por el director de fotografía Ernest de Carvalho), es un remolino justo y visualmente deslumbrante de hechos y sentimientos, pasado y presente. También está anclado en las historias de una comunidad desesperada por reclamar el territorio que han cultivado durante siglos. “Our Land” es el documental más honorable que probablemente encontrarás este año sobre cómo se ven las peleas en la era actual de robo de “agarra lo que puedas”.

Primero, escuchamos a los acusados, capturados por las cámaras de Martel en su juicio de 2018 en Buenos Aires (nueve años desmesurados después del tiroteo). Los tres acusados ​​(un hombre de negocios y dos ex policías) fracasan al intentar posicionarse como las verdaderas víctimas cuando su propio video portátil del incidente muestra lo contrario: la confrontación con los Chuchagasta sólo se intensificó porque traían un arma. Sus abogados promueven desagradablemente una narrativa de propiedad versus intrusos, respaldada por montones de documentos y fechas históricas intercambiadas.

Pero a medida que Martel despliega pacientemente la perspectiva de los Chuchagasta (narrativas personales que cobran vida en fotografías íntimas, diseño de sonido atmosférico y cálidas imágenes caseras), comenzamos a comprender que los documentos y archivos son un falso campo de batalla dados sus cientos de años de cuidadoso cuidado. Para empezar, un miembro de la comunidad desconfía del diálogo y lo llama un medio para “renunciar a algo”.

“Nuestra Tierra” es obra de una directora cuya atención es rigurosa, cuyo cuidado es genuino, pero que también es consciente de su perspectiva de outsider. Es el respeto de un aliado. No hay mejor prueba de ello que en sus tomas con drones del valle bañado por el sol de esta comunidad en conflicto: visitas elegantes, decididas e incluso incómodas (un pájaro golpea a uno) desde el aire. Son un recordatorio de que ella es la cineasta y examina una historia que pertenece a otros. No hay documentales mucho más honestos que eso.