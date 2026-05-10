Burnley vs Aston Villa: Noticias del equipo confirmadas y alineaciones iniciales para el choque en Turf Moor

Burnley vs Aston Villa: Noticias del equipo confirmadas y alineaciones iniciales para...

Aston Villa puede asegurar prácticamente su lugar en la Champions League para la próxima temporada con una victoria ante Burnley esta tarde.

El equipo de Unai Emery subirá al cuarto lugar y se alejará seis puntos del sexto lugar ocupado por Bournemouth con una victoria en Turf Moor.

Villa también puede asegurar un lugar en la competición de clubes de élite de Europa ganando la Europa League. Avanzaron a una final con Freiburg el jueves por la noche después de derrotar a Nottingham Forest 4-0.

Los éxitos de Villa contrastan fuertemente con la situación en la que se encuentra Burnley.

Los Clarets han vuelto a encontrar dificultades en la máxima categoría y su descenso ha sido confirmado desde hace tiempo.

Solo han ganado una vez en la Premier League desde octubre.

Noticias del equipo de Burnley:

Max Weiss debuta en la Premier League con Martin Dubravka en el banquillo.

Axel Tuanzebe, Lesley Ugochukwu, Hannibal Mejbri y Florentino han sido convocados.

Burnley: Weiss; Walker, Esteve, Tuanzebe, Pires; Hannibal, Ugochukwu, Florentino, Tchaouna, Anthony; Flemming

Noticias del equipo de Aston Villa:

Emery hace tres cambios en el equipo que venció a Forest con la entrada de Ross Barkley, Tyrone Mings e Ian Maatsen. Pau Torres, Lucas Digne y Emiliano Buendia se quedan fuera.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Lindelof, Tielemans, Barkley, McGinn, Rogers; Watkins

Dónde ver Burnley v Aston Villa:

El juego comienza a las 2pm. Puedes verlo en Sky Sports+. Estará disponible para transmitirlo a través de Sky Go.

Si estás viendo desde fuera del Reino Unido, haz clic AQUÍ para obtener detalles sobre los canales que mostrarán el juego en tu región.