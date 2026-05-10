Dana White Anuncia Gran Nuevo Contrato Para Veterano que Establece un Nuevo Récord

NEWARK, NUEVA JERSEY – 09 DE MAYO: El Presidente y CEO de UFC Dana White habla con los medios después del evento UFC 328 en el Prudential Center el 09 de mayo de 2026 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Michelle Farsi/Zuffa LLC) Zuffa LLC

El veterano de UFC Jim Miller sin edad debe haber impresionado a Dana White.

White fue preguntado después de UFC 328 qué actuación de un luchador en Nueva Jersey cambió sus planes hacia el futuro. White dijo que nadie le sorprendió de esa manera, pero destacó el increíble evento co-principal que vio a Joshua Van derrotar a Tatsuro Taira para retener el campeonato de peso mosca de UFC. White también anunció un nuevo contrato de cinco peleas para Miller, quien también ganó uno de los bonos de rendimiento de $100,000 por su victoria por sumisión sobre Jared Gordon.

El bono y el nuevo compromiso parecen haber llegado en un buen momento para Miller.

Hechos Clave de un Vistazo

Anuncio: Nuevo contrato de extensión de cinco peleas para Jim Miller, anunciado por Dana White en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 328

Nuevo contrato de extensión de cinco peleas para Jim Miller, anunciado por Dana White en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 328 Fecha: Sábado, 9 de mayo de 2026

Sábado, 9 de mayo de 2026 Total Actual de Miller: 48 peleas en UFC (más de todos los tiempos)

48 peleas en UFC (más de todos los tiempos) Camino a 50: Dos victorias más en el nuevo contrato lo llevarían allí

Dos victorias más en el nuevo contrato lo llevarían allí Resultado de UFC 328: Miller venció a Jared Gordon vía estrangulamiento en la primera ronda a los 3:29

Miller venció a Jared Gordon vía estrangulamiento en la primera ronda a los 3:29 Bono: $100,000 Actuación de la Noche

$100,000 Actuación de la Noche Récords de UFC de Todos los Tiempos de Miller: Más victorias (28), más peleas (48), 16 bonos post-pelea (empatado en el 3er lugar)

Más victorias (28), más peleas (48), 16 bonos post-pelea (empatado en el 3er lugar) Edad de Miller: 42

¿Qué Anunció Dana White sobre Jim Miller?

Parece que Miller está destinado a llegar a las 50 peleas en UFC. Está en 47 y tiene un contrato de cinco peleas. Ni siquiera necesita terminar el contrato para alcanzar la cifra.

White hizo el anuncio durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 328 en el Prudential Center, enmarcando la extensión como reconocimiento a la carrera récord de Miller y su valor continuo para la compañía. Según Heavy.com, White dijo que la extensión debería “llevar a Miller más allá de la marca de 50 peleas en UFC” si él así lo desea. El contrato de cinco peleas respalda efectivamente el objetivo declarado por Miller de convertirse en el primer luchador de UFC en alcanzar las 50 peleas bajo la bandera.

¿Qué Récords Posee Jim Miller?

El currículum de Miller es asombroso. Pasó varios años como un sólido contendiente. Aunque ya no es un contendiente, sigue siendo difícil de vencer. Uno se pregunta al considerar sus récords de sumisiones y longevidad si es un candidato al Salón de la Fama de UFC.

El caso es real. Miller ahora tiene 28 victorias en UFC (más de todos los tiempos), 48 peleas en UFC (más de todos los tiempos), 20 finalizaciones en UFC (solo superado por Charles Oliveira) y 16 bonos post-pelea (empatado en el tercer lugar con Nate Diaz, detrás solo de Donald Cerrone). Su sumisión sobre Gordon fue su 20ª finalización en el Octágono. Los números no se igualan en un entorno de emparejamientos modernos, lo que es exactamente el tipo de trabajo que merece consideración para el Salón de la Fama independientemente de su estado de campeón.

¿Por Qué Importa Este Contrato en la Era de Paramount+?

Que la promoción ofrezca un contrato de cinco peleas a un luchador de 42 años es bastante increíble. Representa estabilidad para Miller.

También llega en un momento significativo para UFC. La era de transmisión de Paramount+ plantea preguntas reales sobre la seguridad a largo plazo de los luchadores en un modelo centrado en la transmisión, y asegurar a uno de los pilares de la compañía con una carrera definida es exactamente el tipo de movimiento que ayuda a UFC a destacar las historias de luchadores a largo plazo en lugar de simplemente rotar a nuevos prospectos. Miller es también el raro veterano que se presenta, pelea contra cualquiera y nunca causa problemas detrás de escena – el tipo de profesional que la compañía valora en silencio más de lo que la mayoría de los fanáticos casuales se dan cuenta.

¿Qué Sigue para Jim Miller?

Miller retó a Conor McGregor después del evento. Tiene sentido. Recibiría un gran pago. No es un contendiente importante, pero es relativamente conocido. No estoy seguro de si UFC estaría emocionado de enfrentar a McGregor con un especialista en lucha agarrada a su regreso.

McGregor ha estado fuera desde que se fracturó la tibia contra Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021, y su suspensión por exámenes antidopaje no realizados expiró recientemente en marzo, lo que lo hace elegible para pelear nuevamente. La cita de Miller – “Voy a probar ese nuevo tobillo que tiene allí, ese titanio” – es exactamente el tipo de línea que se vende por sí sola si UFC quiere dar oportunidad al enfrentamiento. Ya sea que McGregor sea el próximo oponente, Miller tiene cuatro o cinco peleas por delante y una historia incorporada que UFC puede moldear en un verdadero adiós emblemático, similar a cómo se han manejado otros retiros de veteranos este año.