Actualización del fin de semana de SNL: Tucker Carlson arremete contra la Met Gala.

El segmento Weekend Update de “Saturday Night Live” apuntó a Tucker Carlson el sábado por la noche, representado por el actor destacado Jeremy Culhane, quien arremetió contra la Gala del Met, criticó la película biográfica de Michael y cerró con su opinión más ofensiva hasta el momento.

Apareciendo junto a los presentadores Colin Jost y Michael Che, la versión de sketch de Carlson abrió disparando contra la recaudación anual de fondos de moda en el Museo Metropolitano de Arte.

“¡Vamos todos a pasear con nuestros disfraces de payaso de $100,000 y ver caer el imperio americano!”, dijo. “¿Qué estamos haciendo? Vamos”.

Cuando Jost señaló que a Carlson claramente no le gustó el evento, el personaje respondió sarcásticamente: “Oh no, me encantó. Porque cuando voy a un museo, no quiero aprender sobre historia. No, quiero ver a The Rock en una falda. ¿Huelen lo que está cocinando The Rock? Porque yo sí, es confusión de género”. Luego dirigió su atención a Madonna: “Se nombró a sí misma en honor a la Virgen María. ¿Quieren saber cuál es mi cosa favorita acerca de la madre de Jesucristo? El gran barco pirata en su cabeza”. Sobre el look estatua velada de Heidi Klum: “La izquierda finalmente obtuvo lo que siempre quisieron. Pusieron a la Estatua de la Libertad en un burka”.

Jost señaló que Carlson realmente vive en Maine, lo que envió al personaje en una tangente conspirativa sobre la “E” silenciosa del estado. “¿Qué significa incluso la E? Oh, ya sé: ‘Euforia’. Y no, no estoy hablando del sentimiento que tengo cuando presiono uno para inglés”.

Culhane como Carlson luego se refirió a la película biográfica de Michael Jackson, teniendo problemas no con el manejo de los presuntos crímenes de Jackson en la película, sino con algo completamente diferente.

“La película termina en 1988, obviamente evitaron algo serio que necesita ser reconocido”, dijo. “La parte de la vida de Michael Jackson de la que nadie quiere hablar más. La parte cuando era un hombre blanco. Lo siento, niños, Michael Jackson ya no puede vivir una vida blanca hermosa. ‘Shamona’, más como ‘vergüenza para ti’. El segmento cerró con la opinión de Carlson sobre el look de la Gala del Met de A$AP Rocky: “Estaba en la alfombra roja vistiendo mi color menos favorito, afroamericano”.

El episodio del sábado fue presentado por Matt Damon, con Noah Kahan como artista musical. La Temporada 51 de “SNL” se cierra la próxima semana con Will Ferrell como presentador y Paul McCartney como artista musical.