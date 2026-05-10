Rusia acusa a Ucrania de violar el alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos.

Rusia acusó a Kyiv de romper un alto el fuego mediado por EE. UU. el domingo, mientras funcionarios ucranianos dijeron que una persona había sido asesinada y más resultaron heridas por ataques de drones y artillería rusos en las últimas 24 horas.

Dos personas resultaron heridas por bombardeos ucranianos en la parte de Ucrania ocupada por Rusia en la región de Kherson, dijo el líder instalado por Moscú en la zona, Vladimir Saldo.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kyiv de cometer más de 1,000 violaciones del alto el fuego, informaron los medios estatales, citando una rueda de prensa diaria el domingo. El ministerio dijo que las fuerzas ucranianas habían atacado objetivos civiles en varias regiones rusas y habían llevado a cabo ataques contra posiciones militares rusas en el frente.

Las autoridades ucranianas dijeron que Rusia había lanzado ataques, aunque no llegaron a acusar a Moscú de violar el alto el fuego mediado por EE. UU. que entró en vigor el sábado.

Ivan Fedorov, jefe de la región sureste de Zaporizhzhia en Ucrania, dijo que una persona había sido asesinada y tres resultaron heridas por ataques de artillería y drones en las últimas 24 horas.

Oleksandr Prokudin, jefe de Kherson en Ucrania, dijo que siete personas habían resultado heridas en el mismo período. Cinco personas también resultaron heridas cuando un ataque de un drone ruso dañó un edificio de apartamentos de nueve pisos en el distrito industrial de la segunda ciudad más grande de Ucrania, dijo Oleh Syniehubov, jefe de la administración regional de Kharkiv, el sábado por la noche.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el viernes que Rusia y Ucrania habían accedido a su solicitud de un alto el fuego que va desde el sábado hasta el lunes para conmemorar el Día de la Victoria, la celebración rusa de la derrota de la Alemania Nazi.

Trump dijo que también habría un intercambio de prisioneros, declarando que la pausa en los combates podría ser el “comienzo del fin” de la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien dijo que las autoridades rusas “temen que los drones puedan zumban sobre la Plaza Roja” durante el desfile del 9 de mayo en Moscú, siguió la declaración de Trump al declarar burlonamente que la Plaza Roja estaría temporalmente fuera de los límites para ataques ucranianos para permitir que el desfile ruso se llevara a cabo. El Kremlin restó importancia al comentario como una “broma tonta”.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el domingo que había derribado o destruido los 27 drones de ataque y señuelo lanzados por Rusia durante la noche. [Contexto: Crece la tensión entre Rusia y Ucrania a pesar del alto el fuego mediado por EE. UU. / Nota de verificación: Los enfrentamientos continúan a pesar de los esfuerzos por establecer la paz durante el Día de la Victoria en Rusia.]

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