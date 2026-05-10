Lionel Messi nombra 6 equipos que rivalizarán con Argentina en el Mundial 2026

A solo un mes del Mundial de 2026, Lionel Messi nombró los seis países que cree que podrían desafiar a Argentina por el oro en el evento más importante del fútbol. Y mientras el equipo de Lionel Scaloni siga teniendo al mejor futbolista de todos los tiempos moviendo los hilos, la Albiceleste siempre tendrá posibilidades.

En el torneo de 2022 en Qatar, la estrella del Inter Miami estuvo al frente y en el centro del primer triunfo de Argentina en la Copa del Mundo desde 1986, anotando siete goles y brindando tres asistencias. Cuatro años después, el Padre Tiempo todavía parece estar luchando por alcanzarlo, con Messi ya registrando nueve goles y tres asistencias en sus primeros 11 partidos de la MLS de la nueva temporada.

Pero Messi sabe mejor que la mayoría que Argentina no tendrá un camino fácil en Estados Unidos, Canadá y México este verano. El jugador de 38 años nombró recientemente las naciones que cree que son capaces de interponerse en el camino de los actuales campeones mientras se prepara para defender el premio máximo del fútbol.

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Las 6 naciones que Messi cree que rivalizarán con Argentina en el Mundial



“Tenemos que emocionarnos, como siempre lo hacen los argentinos cuando hay una competición oficial, ya sea la Copa América o el Mundial, pero también tenemos que saber que hay otros favoritos por delante”, dijo Messi al canal de YouTube Lo del Pollo, citado por Yahoo Sports. Creyendo que su equipo, que también cuenta con Enzo Fernández, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, no son grandes favoritos, continuó:

“Ahora mismo, Francia vuelve a tener muy buena pinta. Tienen muchos jugadores de primer nivel. Creo que España y Brasil, aunque no hayan estado en su mejor momento últimamente, siempre son candidatos y tienen jugadores para competir en todas las competiciones oficiales. “Entonces todos decimos lo mismo. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias… Portugal tiene un equipo muy competitivo y bueno también. Y luego siempre hay alguna sorpresa…”

También dijo que su equipo argentino “siempre competirá y dará lo mejor de sí, tal como lo ha hecho desde que se formó este grupo”, y ciertamente no apostaría su último dólar contra la leyenda del Barcelona para alcanzar la cima del fútbol una vez más.

Con ocho victorias y ocho porterías a cero a lo largo de su campaña de clasificación, el equipo de Thomas Tuchel se convirtió en la primera nación europea en pasar un ciclo completo de clasificación con un récord perfecto sin encajar un solo gol. Por lo tanto, no hace falta decir que los Tres Leones se sienten optimistas acerca de dejar atrás seis décadas de angustia.

Gareth Southgate llevó a Inglaterra a finales consecutivas del Campeonato de Europa durante sus veranos para sentirse bien a cargo, pero su sucesor alemán trae consigo un historial de lograr que los equipos superen la línea: tres títulos de liga en cada una de sus tres temporadas en Paris Saint-Germain y Bayern Munich, y un título de Liga de Campeones con Chelsea.