14 grandes preguntas sobre los resultados de la lotería del draft de la NBA

14 grandes preguntas sobre los resultados de la lotería del draft de...

Los Washington Wizards ganaron la lotería del draft de la NBA el domingo y elegirán en primer lugar en el draft del próximo mes.

Los Wizards, dueños del peor récord de la liga en 2025-26, tenían un 14,0% de posibilidades de obtener la selección principal. Les siguen los Utah Jazz, Memphis Grizzlies y Chicago Bulls, todos los cuales subieron al top cuatro en el día de la lotería.

La clase de draft de la NBA de 2026 está cargada en la parte superior y llena de prospectos de alta calidad, comenzando con AJ Dybantsa (BYU), Darryn Peterson (Kansas), Cameron Boozer (Duke) y Caleb Wilson (North Carolina), quiénes encabezan las clasificaciones del analista de ESPN Jeremy Woo antes de la combine de esta semana, donde los prospectos se medirán y entrenarán frente a los equipos de la NBA.

El draft se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio en el Barclays Center de Nueva York y se transmitirá en ESPN, ABC y la aplicación de ESPN.

Ahora que la lotería ha terminado y los 60 primeras selecciones están establecidas, vamos a analizar cómo los equipos abordarán las 14 principales elecciones. ¿Qué sabemos sobre el estado de la reconstrucción de los Washington Wizards, que recibirán un impulso importante el próximo mes? Nuestros reporteros de la NBA profundizan en la lotería y responden preguntas para los 14 equipos:

Salto a un equipo de la lotería: ATL | BKN | CHA | CHI | DAL GS | LAC | MEM | MIA | MIL OKC | SAC | UTAH | WAS

Orden de la Lotería del Draft de la NBA ESPN

¿Cómo afectarán Trae Young y Anthony Davis a la reconstrucción de los Wizards con esta selección?

La larga deconstrucción y reconstrucción de los Wizards ahora entra en una fase en la que la franquicia debería ser competitiva la próxima temporada, si está saludable. Necesitaban un conectador creador de juego y un pívot de élite dentro para ayudar en el desarrollo de Alex Sarr. Sienten que lograron eso al adquirir a Young y Davis. Después de perder al menos 64 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, Washington sumará la primera selección en el draft a un buen núcleo joven que rodeará a Young y Davis.

“El tren de los Wizards está empezando a salir de la estación”, dijo el gerente general Will Dawkins en su conferencia de prensa al final de la temporada. “No es a toda velocidad, pero planeamos movernos con un poco de impulso”.

Aterrizar en el primer lugar es un acelerador significativo. – Ohm Youngmisuk

Otras selecciones en este draft: N.° 51 (vía MIN), N.° 60 (vía OKC). Probabilidades previas a la lotería para elegir en primer lugar: 14%.

Con información de: ESPN