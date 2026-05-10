Política, ética, guerra

En una votación del 22 de abril en el Parlamento, se observó a los legisladores de la gobernante Nueva Democracia durante la aprobación de la remoción de la inmunidad de 13 diputados de sus filas, quienes están presuntamente involucrados en el escándalo de subsidios agrícolas de OPEKEPE. [Alexandros Beltes/AMNA]

Hay una opinión de que la moralidad no tiene lugar en la política. La política se trata de quién puede hacer qué a quién, y por lo tanto se trata de poder y luchas de poder. Es una opinión que es particularmente respaldada por economistas y científicos políticos que se ocupan de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, es una opinión equivocada que conduce a muchos resultados negativos.

Ofrezco tres frases: 1) En Gaza, murieron 70,000 personas. 2) Los israelíes han asesinado a 70,000 personas en Gaza. 3) Los israelíes han asesinado a 70,000 personas en Gaza de manera bárbara.

La primera frase es puramente descriptiva y puede ser confirmada o refutada empíricamente. Según una visión epistemológica (empirismo), es la más científica, precisamente porque puede ser sometida a control empírico. La segunda tiene una carga moral mayor. La palabra “asesinato” es una de las que el filósofo estadounidense Hilary Putnam afirmó que contiene conceptos interconectados. En estos conceptos, es difícil separar el elemento factual de la evaluación – el asesinato generalmente se asocia con una evaluación moral negativa de las cosas. Estos son conceptos que todos (incluso aquellos que niegan que lo hacen) usan todos los días y que no solo son descriptivos, sino que también hacen juicios de valor. La tercera frase obviamente aumenta la evaluación negativa aún más.

La primera frase se presenta aparentemente como la más “científica”, precisamente porque evita cualquier juicio moral. Pero es completamente engañosa, porque lo que generalmente sigue es la pregunta, “pero ¿por qué murieron, de qué?”. La segunda y la tercera proporcionan algunas explicaciones y son más fieles a la verdad, no a pesar de su carga moral, sino debido a ella. Y en este sentido, aferrarse a la primera frase es engañoso. Negar la moralidad – negar el papel de la moralidad en la política – es en sí misma una posición moralmente cargada. Esta negación tiene efectos adversos y crecientes – desde negar el hecho de que los israelíes han cometido un genocidio en Gaza, hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con crímenes de guerra en la guerra con Irán. Si no se resiste al primer crimen, hace que sea más fácil no resistir al segundo.

Por lo tanto, el primer ministro griego ha rechazado la palabra genocidio y ahora parece no estar preocupado por la guerra ilegal que los Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Entre estos dos crímenes, Kyriakos Mitsotakis ha dicho que es demasiado pronto para juzgar si el secuestro del ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa es legal, como si la palabra “secuestro” no fuera suficiente por sí sola para hablar sobre la moralidad de este acto específico. En otras palabras, vemos cómo las relaciones de poder se transmiten a través del lenguaje: Hamas mató a 10 soldados israelíes, pero 10 terroristas de Hamas fueron asesinados.

Hay una opinión de que el derecho internacional siempre ha sido una ilusión. Los países poderosos en el período de posguerra constantemente violaron el derecho internacional ya sea a través de intervenciones directas – los soviéticos en Hungría y Afganistán, EE.UU. y Gran Bretaña en Iraq y Libia – o a través de intervenciones más indirectas como la organización de diversos golpes de estado en Irán, Guatemala, Chile y en otros lugares. Pero hay una diferencia fundamental entre reconocer el derecho internacional – y discutir las violaciones – y no reconocerlo en absoluto. Cuando Trump, antes del alto el fuego en Irán, anuncia que puede bombardear el país, enviarlo de vuelta a la Edad de Piedra y destruir toda una civilización; o el primer ministro griego, después del alto el fuego, quien dijo que consideraba que la continua bombardeo de Líbano por parte de Israel simplemente era “contraproducente”, entonces creo que entendemos esta diferencia.

Y los efectos adversos no se limitan a las relaciones internacionales. Si no hay moralidad en un área, esto se transfiere a otras. Por ejemplo, es más fácil ocultar los rechazos en el Mar Egeo, no reconocer los derechos de los refugiados, pero también considerar concesiones directas de contratos públicos o convertir el clientelismo en una forma de arte como algo normal.

Las personas constantemente usan los términos interrelacionados que Putnam analizó sobre sus vidas, las vidas de otros, la situación que ellos y los que les rodean están enfrentando actualmente. Los políticos a menudo son sordos a este lenguaje – no lo reconocemos o no lo entendemos. El creciente número de ciudadanos apolíticos – que creen que todos son iguales – se deriva de las condiciones materiales que enfrenta una gran parte de la población. Pero también se deriva de un lenguaje estéril que pretende ser científico y tecnocrático a expensas, no solo de la moralidad, sino también de la empatía.

Euclid Tsakalotos es un legislador de la Nueva Izquierda y ex ministro de Finanzas.