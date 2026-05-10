El CEO de ReelShort Joey Jia listo para hablar en la Cumbre de Medios Verticales de Owl & Co en Hollywood.

Joey Jia, fundador y CEO de la tienda de contenido vertical ReelShort, está listo para hablar el próximo mes en la Cumbre de Medios Verticales, organizada en Hollywood por la firma de investigación de medios Owl & Co.

Jia participará en una conversación el 3 de junio con el jefe de Owl & Co., Hernan Lopez, ex ejecutivo de Fox y fundador de la red de podcasts Wondery. ReelShort es una de las aplicaciones de transmisión de dramas verticales más populares y hogar de cientos de series. Es parte de la vanguardista empresa de medios digitales Crazy Maple Studios.

“Los micromelodramas fueron el primer formato de guion vertical en escalar a nivel global, pero es el acto de apertura, no el espectáculo”, dijo Owl & Co. al anunciar la cumbre, que se llevará a cabo en W Hollywood. “El espacio evolucionará para cubrir todos los géneros y subgéneros, desde acción vertical hasta animación, desde procedural hasta prestigio. Comedia, no guionada, noticias, deportes, ya están en producción”.

La investigación de Owl & Co. indica que el contenido de medios verticales diseñado para ser visto en la pantalla del teléfono ya genera alrededor de $1 mil millones en ingresos globales de suscripciones, excluyendo China.

Otros participantes en la cumbre incluyen a TikTok, YouTube, Fox, CAA, Holywater Tech y Hoorae Productions. Jia y Lopez conversarán en un formato de charla junto al fuego discutiendo aspectos comerciales y creativos de los medios verticales, además de paneles y otras sesiones.

La Cumbre de Medios Verticales se basa en la Cumbre de Negocios de Cortos Dramas que Owl & Co. organizó el pasado diciembre. La empresa enfatiza que los medios verticales son un sector en rápido crecimiento “con su propia economía, estética y psicología de la audiencia. La mayor parte aún está en juego”.

(En la imagen: CEO de ReelShort, Joey Jia)