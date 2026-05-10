Los graduados de 2026 deben navegar un mundo en rápida evolución

Graduados de 2026, bienvenidos al mundo donde comenzarán nuevos trabajos y comenzarán a construir carreras, y a veces moldeando la historia.

No es el mundo de sus padres, y no es el mundo sobre el que su universidad les ha enseñado, porque está cambiando demasiado rápido. Comienza cada día de nuevo. Como dijo Maya Angelou: “Este es un día maravilloso. No lo he visto antes”.

Hay tres grandes fuerzas que se ciernen en el horizonte que darán forma a su mundo y en las que jugarán un papel importante: la tecnología, específicamente la inteligencia artificial; la política, la política más dura de hoy; y el medio ambiente, que eventualmente es todo.

La inteligencia artificial tendrá un efecto que desafía la comprensión, es tan enorme. También está evolucionando tan rápido que se escapa de tu alcance.

“Es exponencial, y el pensamiento humano es lineal”, dijo uno de los pensadores más importantes sobre la inteligencia artificial, Omar Hatamleh, ex jefe de inteligencia artificial del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Ha escrito cinco libros sobre IA.

Todo lo que se sabe absoluta, definitiva e incontrovertiblemente es que la IA afectará a todo. Cambiará la forma en que trabajamos, jugamos y aprendemos. Cambiará la forma en que nos emparejamos, pensamos y esperamos.

Graduados, se darán cuenta de que la acción política y el discurso han cambiado desde lo que solían ser. Ambos están fuera de los rieles guía que les han servido bien con el tiempo.

El autoritarismo ha echado raíces en América, y será difícil erradicarlo. La burocracia se ha politizado. Ha habido una expansión del poder presidencial sobre áreas asignadas constitucionalmente al Congreso, bajo la mirada complaciente de una Corte Suprema complaciente.

Hay tropas en las calles de América, búsquedas y confiscaciones políticas, arrestos e imputaciones, y deportaciones sin debido proceso. Todo esto fue desatado con los Republicanos. Cuando los Demócratas lleguen al poder, ¿pondrán al malvado genio de gobierno inconstitucional de nuevo en su botella?

La política nacional también ha cambiado nuestras relaciones con el mundo, un mundo donde América, Canadá y Europa se mantenían juntos, compartiendo un patrimonio común y una visión común de la ley, y saboreando una paz compartida en Europa hasta que el presidente ruso Vladimir Putin invadió Ucrania, y desencadenó cuatro años de lucha sangrienta.