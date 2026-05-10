Esperada plena nacionalización de British Steel en el discurso del Rey.

La espera nacionalización completa de British Steel se espera que sea anunciada en el discurso del Rey esta semana, un año después de que el gobierno asumiera el control diario del negocio deficitario de su propietario chino.

El fabricante de acero, que emplea a 3,500 personas en su planta en Scunthorpe, pasó al control gubernamental en abril pasado ante el temor de que su propietario, Jingye, planeaba cerrar el sitio.

British Steel opera los dos últimos altos hornos restantes en el Reino Unido, pero su control económico sigue siendo de la compañía china, que lo compró de la insolvencia a principios de 2020.

Se espera un anuncio que confirme los planes en el discurso del Rey el miércoles, según el Sunday Times, pero los detalles del discurso aún se están finalizando.

British Steel fue comprada por el grupo de capital privado Greybull Capital en 2016, pero colapsó en la insolvencia tres años después. Fue comprada por Jingye en marzo de 2020.

La compañía china inicialmente había planeado construir un horno eléctrico de arco en Scunthorpe y otro en un sitio en Teesside, aunque finalmente las negociaciones con el gobierno fracasaron. Luego, Jingye intentó cerrar los altos hornos en abril de 2025.

El cierre de la planta de British Steel habría terminado con la capacidad de producción de acero primario en Gran Bretaña, ya que los altos hornos permiten fabricar el metal desde cero, en lugar de depender de chatarra.

Sin embargo, para fines de enero de este año, el costo de mantener en funcionamiento a British Steel había aumentado a £377 millones, y podría superar los £1.5 mil millones para 2028 si continúa a su ritmo actual, según estimaciones de la Oficina Nacional de Auditoría.

La empresa ha atraído el interés de posibles compradores, con el inversor minorista de Miami Michael Flacks declarándose “muy” interesado en comprarla en febrero.

A principios de este mes, Sev.en Global Investments, propietario de la mayor fábrica de acero eléctrico del Reino Unido, sugirió que el gobierno debería encontrar un solo comprador para British Steel y Speciality Steel UK, una medida que crearía el mayor fabricante de acero del país.

Aunque el sector es mucho más pequeño que en su punto máximo en la década de 1970, British Steel sigue siendo un importante empleador en Scunthorpe y respalda decenas de miles de empleos en la cadena de suministro de acero extendida. Network Rail obtiene alrededor del 95% de sus rieles de la planta.

El British Steel original se formó en 1967, cuando el gobierno laborista de Harold Wilson nacionalizó más de una docena de empresas privadas para crear uno de los mayores productores de acero del mundo.

Fue privatizado por el gobierno de Margaret Thatcher y dividido, pero su última encarnación tuvo dificultades con altos costos y competencia extranjera.

Un portavoz del gobierno dijo: “Hemos sido claros en que la protección de la fabricación de acero en el Reino Unido es nuestra prioridad. Estamos continuando las negociaciones con Jingye para acordar una solución pragmática y realista para asegurar el futuro a largo plazo del sitio de Scunthorpe. Las discusiones están en curso y aún no se ha llegado a una conclusión o decisión”.