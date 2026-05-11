La tarjeta de oro de $1 millón de Trump no logra captar a los ricos del mundo.

Cuando el presidente Donald Trump lanzó el programa de visa “Gold Card” en diciembre pasado, el sitio web oficial prometió residencia en EE. UU. en “tiempo récord”. Sin embargo, un nuevo documento judicial sugiere que los solicitantes que pagan $1 millón por una Gold Card no obtendrán visas más rápidas.

La Gold Card, promocionada como un nuevo tipo de visa de inversión que aumentaría los ingresos y atraería a decenas de miles de millonarios y multimillonarios extranjeros a EE. UU., ha sido objeto de retrasos y cuestiones legales. En diciembre, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, predijo que el gobierno emitiría 80,000 Gold Cards y recaudaría más de $100 mil millones en ingresos.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional reveló en un documento judicial la semana pasada que solo 338 personas han presentado solicitudes de Gold Card hasta ahora. Solo 165 personas han pagado la tarifa de procesamiento de visa de $15,000.

El documento judicial también contradice las declaraciones anteriores del gobierno sobre el tiempo de procesamiento. Uno de los puntos de venta clave de la Gold Card es la aprobación rápida. El sitio web prometía visas en “tiempo récord” y “en cuestión de semanas”. El documento judicial dijo que los solicitantes de la Gold Card no recibirán un trato especial ni tiempos de aprobación más rápidos que los solicitantes de visas tradicionales.

“Los solicitantes de Gold Card no necesariamente tendrán sus peticiones resueltas más rápido que cualquier solicitante que no sea de Gold Card”, dijo el DHS en el documento.

Craig Becker, abogado principal del Fondo de Defensores de la Democracia de Litigios Afirmativos, que está litigando una demanda contra la legalidad de la Gold Card, dijo que la contradicción se debe a la precaria situación legal del programa. Para atraer interés, la Casa Blanca tuvo que prometer un proceso acelerado. Sin embargo, para oponerse a la demanda, que afirma que la Gold Card desplaza a los solicitantes de los programas EB-1 y EB-2 existentes del gobierno, el DHS argumentó que los solicitantes de Gold Card no tienen prioridad ni ningún tratamiento especial.

“Simplemente no sabemos cuál es la respuesta real porque no hay transparencia”, dijo Becker.

El Departamento de Comercio y el DHS se negaron a hacer comentarios. Los abogados de inmigración dijeron que el programa aún está en sus primeros días y podría eventualmente tener éxito si es aprobado por el Congreso y construye un historial de aprobaciones.

Sin embargo, el documento judicial es el último desafío para un programa que prometía aprovechar el creciente negocio de las visas de inversión para los ricos del mundo. Cada vez más millonarios y multimillonarios están en movimiento. Se espera que el número de millonarios que se muden a otro país en 2026 alcance los 165,000, según Henley & Partners. La agitación geopolítica, los aumentos de impuestos a los ricos y la discordia política han llevado a más ricos a buscar planes de respaldo y residencia en otros países.

Estados Unidos sigue siendo un destino buscado por la élite global. Su programa de visa de inversión existente, el EB-5, a menudo tiene largas listas de espera y retrasos. Trump buscó recaudar dinero de la demanda creando un nuevo programa, ofreciendo residencia por un regalo no reembolsable de $1 millón al gobierno.

Como solo el Congreso puede establecer la ley de inmigración, Trump creó la Gold Card mediante una orden ejecutiva. Utiliza las categorías de visa existentes, el EB-1 y el EB-2, que están reservadas para personas con habilidades extraordinarias o de interés nacional. Bajo la Gold Card, el $1 millón califica automáticamente a un solicitante como poseedor de una habilidad especial o extraordinaria.

La demanda de la American Association of University Professors afirmaba que dado que el Congreso limita el número de visas EB-1 y EB-2 cada año, el programa Gold Card desplazaría a los solicitantes de EB-1 y EB-2 y “resultaría en que los solicitantes calificados y basados en el mérito no reciban visas”.

“El programa es claramente ilegal”, dijo Becker.

En su respuesta, el DHS dijo que el programa Gold Card no tiene impacto en los solicitantes de EB-1 y EB-2, ya que hay suficientes visas y la Gold Card tiene su propio personal de procesamiento dedicado.

La batalla legal es una de las razones por las que los ricos del extranjero siguen desconfiando del programa. Los abogados de inmigración que se especializan en visas de inversión dijeron que sus clientes de alto patrimonio neto no quieren arriesgar $1 millón hasta que la Gold Card sea probada en los tribunales o aprobada por el Congreso. La confusión sobre los tiempos de espera solo aumentará su escepticismo, dijeron.

“Sin procesamiento acelerado, la Gold Card es poco probable que sea atractiva para individuos de países con retrasos”, dijo Reaz Jafri, CEO de Dasein Advisors, una consultora de inmigración con sede en Nueva York. “Con procesamiento acelerado, hubiera sido muy atractiva para todos y un cambio de juego.”

Los abogados dijeron que el problemático programa Gold Card ha aumentado el interés en el programa de visa de inversión existente, el EB-5, que ha visto un aumento en las solicitudes. El programa proporciona residencia en EE. UU. a cambio de una inversión de $800,000 a $1 millón que cree al menos 10 empleos a tiempo completo.

“Los empresarios internacionales ya pueden acceder a EE. UU. a través de visas no inmigrantes que no exponen automáticamente su riqueza global a impuestos de EE. UU.”, dijo David Lesperance de Lesperance & Associates. “Quienes estén dispuestos a convertirse en contribuyentes ya pueden obtener estatus de tarjeta verde a través del programa EB-5, que requiere una inversión en lugar de una donación.”