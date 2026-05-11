Britney Spears habla de Viaje Espiritual en sus Primeros Comentarios desde Caso de DUI y Rehabilitación

Britney Spears agradeció a sus amigos en su “viaje espiritual” en los primeros comentarios de la cantante desde su arresto por DUI y su posterior estancia en un centro de rehabilitación.

“Estoy tan agradecida con mis amigos y tantas personas nuevas hermosas que he conocido en mi viaje espiritual”, escribió Spears en una publicación de Instagram el sábado, sus primeros comentarios públicos en más de un mes. “Todo una bendición disfrazada”.

Como Spears señaló en la publicación de Instagram, ella y sus hijos fueron a una tienda de mascotas sin especificar recientemente; según TMZ informó esta semana, Spears abandonó recientemente un centro de rehabilitación en Camden, Maine después de pasar menos de tres semanas en la instalación.

“Aún tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo a mí misma”, agregó Spears. “Es un viaje interminable y a veces solo me detengo, miro hacia arriba y digo wow, Dios, ¡creo que eras tú y sonrío en marcha!”

A principios de esta semana, Spears se declaró culpable de un cargo menor reducido de imprudencia temeraria tras su arresto por sospecha de DUI en marzo. La cantante, que no compareció en la corte, evitó la prisión declarándose culpable del cargo menor; Spears enfrentaba inicialmente un cargo menor de conducir bajo la influencia.

Tras su arresto, Spears ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento. Su abogado Michael A. Goldstein dijo a Rolling Stone fuera del tribunal esta semana: “[Spears] está bien. Se redujo. El DUI fue desestimado. Ella se declaró culpable de conducción imprudente… Apreciamos que el fiscal del distrito reconozca los pasos positivos que Britney ha tomado para ayudarse a sí misma, y esperamos que continúe haciéndolo”.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Spears permanecerá bajo libertad condicional sumaria por 12 meses, que incluye continuar su “tratamiento de salud mental y sustancias”, reuniones semanales con su psicólogo, visitas quincenales a su psiquiatra y la finalización de una clase de DUI de tres meses.