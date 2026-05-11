Jack Schlossberg, candidato demócrata para el escaño de la Cámara de Nueva York, propone pagos mensuales de crédito fiscal a los niños.

El candidato demócrata al Congreso de Nueva York, Jack Schlossberg, está presentando un nuevo plan que aumentaría el Crédito Fiscal por Hijos del IRS y haría los pagos de forma mensual en lugar de anualmente.

Los pagos adicionales — parte de lo que él llama la idea del “Bono Mensual para Madres” — serían financiados en parte por los $1 mil millones que algunos senadores republicanos están buscando usar para ayudar a financiar el Salón de Baile del Estado de la Casa Blanca, según la campaña de Schlossberg. Las reformas fiscales propuestas cubrirían el resto del costo, afirma la campaña.

La propuesta de financiamiento republicano para las actualizaciones de seguridad de la Casa Blanca aún no ha sido aprobada por el Senado y sigue sin estar claro si llegará al escritorio del presidente Donald Trump para convertirse en ley.

Schlossberg, quien es uno de los nietos del ex presidente John F. Kennedy, se espera que discuta la idea en un evento de campaña el Día de la Madre junto a su madre, Caroline Kennedy.

“Es el Día de la Madre, y lo primero que hice fue decirle a mi propia madre que la quiero, y lo siguiente que quiero hacer es entregar un sólido crédito fiscal por hijos que no espere un año para llegar a las familias de Nueva York — sino que se deposite mensualmente en la cuenta corriente para ser utilizado de inmediato”, dijo Schlossberg en un comunicado preparado.

El Crédito Fiscal por Hijos anual existente cubre hasta $2,200 por cada hijo que califica, según el IRS.

La primera fase de la propuesta presentada por Schlossberg tendría esos pagos depositados directamente una vez al mes en las cuentas bancarias de los padres que califiquen.

En la segunda fase, Schlossberg busca “restablecer y ampliar el Crédito Fiscal por Hijos a los niveles utilizados durante el Plan de Rescate Americano de la era COVID,” con el crédito siendo de $300 al mes para niños que califiquen menores de seis años y $250 al mes para niños de seis años o más.

La propuesta de Schlossberg se aplicaría a todos los contribuyentes de EE. UU. que califiquen para el crédito fiscal.

Schlossberg es uno de varios demócratas en el 12º Distrito Congresional de Nueva York que esperan ser elegidos para el escaño ocupado por el Representante Jerry Nadler, quien se está retirando. El distrito cubre barrios de Manhattan como Midtown, el Upper West Side y el Upper East Side.

Nadler respaldó a su ex ayudante, el Asambleísta del Estado de Nueva York Micah Lasher. Otros candidatos en la boleta primaria del 23 de junio incluyen al Asambleísta del Estado de Nueva York Alex Bores, el cofundador de Lincoln Project George Conway y la investigadora de salud pública Nina Schwalbe.