Descendiente de Kennedy Jack Schlossberg se opone al apoyo militar a Israel, afirma que EE. UU. ya perdió la guerra en Irán.

El candidato al Congreso de Manhattan, Jack Schlossberg, dice que apoya el esfuerzo para bloquear las ventas de armas a Israel y afirma que Estados Unidos ya ha perdido la guerra en Irán.

El nieto del presidente John F. Kennedy dijo durante un foro reciente de candidatos en la Sinagoga Stephen Wise en el Upper West Side que apoya las resoluciones propuestas por el senador de extrema izquierda de Vermont, Bernie Sanders, para denegar a Israel $440 millones en bombas y equipo militar.

Cuarenta senadores demócratas votaron a favor de la prohibición del equipo, pero siete demócratas se aliaron con los republicanos para derrotar la medida, incluidos los senadores de Nueva York Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand.

Una segunda medida, que buscaba bloquear la venta de bombas de 1,000 libras a Israel, fue derrotada por un margen mayor, con 36 votos a favor y 63 en contra.

“Yo habría votado con el 85% de los demócratas para bloquear esos fondos para Israel”, dijo Schlossberg, quien se postula en las primarias demócratas para el Distrito 12 de la Cámara para reemplazar al congresista en retiro Jerrold Nadler.

Schlossberg dijo que su posición estaba vinculada a su oposición a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual afirma que no aumenta la seguridad para los estadounidenses o israelíes.

“Oponerse a esa guerra significa oponerse a todo financiamiento para esa guerra”, afirmó Schlossberg, de 33 años, ante el rabino principal de la sinagoga, Ammi Hirsch, quien moderó el foro.

“No puedo entender cómo seguimos financiando esta guerra que básicamente acabamos de perder en Medio Oriente”, dijo.

Schlossberg dijo que aún apoya el financiamiento de la Cúpula de Hierro para ayudar a defender a Israel de los ataques y apoya su estatus como nación judía.

La candidata Nina Schwalbe también dijo que apoyaba la prohibición de Estados Unidos de vender armamento a Israel.

“La destrucción en Gaza es inaceptable. Me avergüenza que Estados Unidos la haya apoyado”, dijo.

Pero otros candidatos que compiten por el escaño de Nadler dijeron a la audiencia que respaldaban la ayuda militar de Estados Unidos a Israel y se oponían al bloqueo propuesto por Sanders.

“No creo que realmente hubiera mejorado la vida de las personas en el terreno, y habría contribuido al estatus de Israel como un Estado paria, y no lo haré en el Congreso”, dijo el asambleísta estatal Micah Lasher, un candidato principal respaldado por Nadler y muchos líderes demócratas del West Side.

El candidato y crítico de Trump George Conway también dijo que se oponía a las resoluciones.

Otro candidato, el asambleísta estatal Alex Bores, no asistió al debate.

El Medio Oriente es un tema políticamente delicado. El Distrito 12 de la Cámara, que abarca los lados este y oeste de Manhattan, tiene una gran población judía que apoya a Israel, pero también muchos progresistas que respaldan la causa palestina o se han vuelto contra el estado judío por sus acciones militares en Gaza e Irán.