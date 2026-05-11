Campeonato Truist: Kristoffer Reitan gana su primera victoria en el PGA mientras que Alex Fitzpatrick falla

En el Campeonato Truist el domingo, las esperanzas de Alex Fitzpatrick de lograr su primera victoria individual en el PGA Tour fueron frustradas cuando Kristoffer Reitan se hizo con su primera victoria.
Fitzpatrick, de Inglaterra, inició la ronda final con una ventaja de un golpe sobre Reitan, pero su rival noruego aseguró una victoria por dos golpes en Quail Hollow en Charlotte, Carolina del Norte.
El joven de 28 años disparó una ronda de dos bajo par de 69 para llegar a 15 bajo par en total, con Nicolai Hojgaard de Dinamarca y Rickie Fowler de Estados Unidos empatados en segundo lugar.
Fitzpatrick quedó un golpe más atrás después de una ronda de 73, que comenzó con un bogey y un doble bogey en sus tres primeros hoyos.
El joven de 27 años se recuperó para igualar el par con su cuarto birdie en el hoyo 13, dándole una parte de la ventaja.
Hubo un empate de cuatro vías en lo más alto de la tabla en la parte trasera del campo, pero mientras otros fallaban, Reitan se mantuvo firme para ganar en solo su 15ª participación en el PGA.
Fitzpatrick ganó el Zurich Classic con su hermano mayor Matt el mes pasado, lo que le otorgó una exención de dos años en el PGA Tour.
Luego terminó entre los diez primeros en el Campeonato Cadillac y estuvo a un golpe de Reitan antes de su segundo doble bogey del día en el hoyo 17.
Su compatriota Tommy Fleetwood terminó empatado en quinto lugar con 11 bajo par después de cerrar con un dos bajo par 69.
Fitzpatrick, número 120 del mundo, le dijo a Sky Sports: “Todavía es muy surrealista [estar en la contienda]. Es una locura sentirse decepcionado pero lo estoy.
“Estoy feliz por Kris, se lo merece, y espero que sea mía en otra ocasión”.
El número cuatro del mundo, Matt Fitzpatrick, terminó con uno sobre par después de una última ronda de 72, mientras que el norirlandés Rory McIlroy se recuperó de un 75 el sábado para terminar con un 67 en cinco bajo par.
