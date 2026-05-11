Australianos del crucero de hantavirus serán evaluados en la nueva instalación de biocontención de Sydney.

Australianos del crucero de hantavirus serán evaluados en la nueva instalación de...

Los viajeros australianos y neozelandeses atrapados en el brote de hantavirus serán sometidos a tres semanas de cuarentena al noreste de Perth, como parte de las órdenes obligatorias emitidas por el gobierno federal.

El Ministro de Salud, Mark Butler, dijo que cuatro ciudadanos australianos y un residente permanente serían trasladados desde Perth a la instalación de cuarentena Bullsbrook, junto a la base aérea de Pearce. El grupo estará acompañado por un ciudadano neozelandés que pasará por cuarentena en Australia.

Bullsbrook, a unos 45 km de Perth, es una de una serie de instalaciones de contención construidas durante la pandemia de Covid-19 y administradas por el gobierno federal.

Ninguno de los pasajeros presentaba síntomas del virus, que se transmite por roedores y puede causar infecciones graves en los humanos.

Hablando con los periodistas el lunes por la tarde, Butler dijo que el hantavirus -que se ha propagado entre los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius- “no es un virus con potencial pandémico”.

Pero dijo que se necesitaba una respuesta cuidadosa de salud pública.

“También tenemos la responsabilidad con esos pasajeros de traerlos a casa y protegerlos de cualquier riesgo, por pequeño que sea, de transmitir potencialmente el virus sin saberlo.

“Estos acuerdos cumplen con esas responsabilidades”.

El grupo, que incluye residentes de Queensland y Nueva Gales del Sur, será trasladado en un jet comercial desde Tenerife, en las Islas Canarias, y se someterá a pruebas regulares una vez en Australia.

Las pruebas serán realizadas por el Instituto de Enfermedades Infecciosas e Inmunidad de Melbourne.

Funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (Dfat), así como del departamento federal de salud y el recién establecido Centro Australiano de Control de Enfermedades, están coordinando la operación, en consulta con los estados y el gobierno de Nueva Zelanda.

Se espera que el vuelo salga de Tenerife a las 5 p. m., hora local, el lunes, el último en salir de las Islas Canarias. Los pasajeros irán acompañados por tripulación de vuelo y médica con equipo de protección personal completo.

El barco, con 146 personas a bordo, llegó a Tenerife el domingo por la mañana después de que tres personas murieran a causa del virus y otras ocho se enfermaran. Los pasajeros y la tripulación fueron confinados a sus camarotes para ayudar a detener la propagación del virus.

Butler dijo que el período inicial de cuarentena de tres semanas podría ser extendido, pero las decisiones sobre protecciones adicionales aún debían ser tomadas por las autoridades federales y los jefes de salud estatales y territoriales. Es posible que a los pasajeros se les exija realizar más cuarentenas en sus hogares después de abandonar Australia Occidental.

Dijo que los australianos y neozelandeses enfrentaban el vuelo a casa más largo, en el avión más pequeño.

“Obviamente, han estado atrapados en este barco durante casi dos semanas, con este problema pendiente, obviamente ha sido una situación realmente terrible para todos ellos, y mi simpatía es para ellos”, dijo.

El plan reemplaza los movimientos para transportar a los pasajeros al centro de biocontención de NSW en el hospital Westmead en Sydney.

Butler dijo que era apropiado que el gobierno federal liderara los arreglos de cuarentena. El hantavirus será designado legalmente como una enfermedad humana bajo la Ley de Bioseguridad en las próximas 24 horas para facilitar la respuesta del gobierno.

“Dftat tiene oficiales consulares en el terreno en las Islas Canarias para coordinar los esfuerzos de respuesta para los australianos. Los pasajeros afectados participaron en una reunión telefónica con funcionarios australianos el domingo por la noche.

Los pasajeros evacuados se les impedirá entrar en contacto con el público en general al aterrizar en Perth y serán trasladados directamente desde el vuelo chárter a un transporte que los llevará directamente a la cuarentena.

Otros países están tomando precauciones similares para los pasajeros repatriados del crucero.

En Francia, los pasajeros del barco serán puestos en cuarentena en un hospital durante 72 horas para una evaluación completa antes de ser enviados a casa para 45 días en aislamiento con un monitoreo en marcha. Ese monitoreo incluirá un seguimiento regular durante seis semanas, que corresponde al período de incubación potencial máximo para una infección por hantavirus.

En el Reino Unido, los pasajeros serán llevados a una instalación de aislamiento para evaluaciones similares durante 72 horas. Luego, los funcionarios determinarán si pueden aislarse en casa o en otro lugar adecuado según sus condiciones de vida.

El hantavirus, un grupo de virus transmitidos por roedores, puede causar infecciones graves en los humanos, que generalmente se infectan a través del contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la infección puede causar una variedad de enfermedades, desde enfermedades graves hasta la muerte.

Pero la transmisión entre humanos es rara y solo se observa en entornos con contacto cercano y prolongado. La OMS señaló recientemente que la amenaza para la población mundial seguía siendo baja y el Centro Australiano de Control de Enfermedades dijo que el riesgo de un brote generalizado como el de Covid-19 o la gripe seguía siendo muy bajo.