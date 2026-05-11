Los fanáticos eligen Dancing on the Wall de MUNA como la nueva música favorita de esta semana.

El nuevo álbum de MUNA, “Dancing on the Wall”, encabeza la encuesta de mejor música nueva de esta semana.

Los oyentes votaron en una encuesta publicada el viernes (8 de mayo) en Billboard, eligiendo el nuevo disco del trío indie-pop de Los Ángeles como su lanzamiento musical favorito de la semana.

“Dancing on the Wall” se elevó al primer puesto en una semana que también contó con el esperado sencillo de cambio de género de Charli xcx, “Rock Music”, nuevos álbumes de J Balvin y Ryan Castro, Lykke Li, Little Simz y The Chainsmokers, además de nuevos sencillos de The Last Dinner Party, PJ Morton, Ashley McBryde y más.

La victoria marca un momento significativo para MUNA, el trío compuesto por Katie Gavin, Naomi McPherson y Josette Maskin, que regresan con su tercer álbum de estudio en Saddest Factory Records, su primer lanzamiento desde su exitoso álbum homónimo de 2022. Ese álbum se abrió paso hacia audiencias mainstream con la colaboración de Phoebe Bridgers en “Silk Chiffon” y obtuvo aclamación crítica. “Dancing on the Wall” muestra a la banda continuando evolucionando su marca distintiva de indie pop eufórico y emocionalmente directo, con la canción titular destacándose como uno de los lanzamientos más inmediatos y bailables del año hasta ahora.

Mientras tanto, el segundo lugar lo ocupó “Rock Music” de Charli xcx, que marcó un alejamiento deliberado del sonido de la era “Brat” que definió su éxito comercial en 2024.

“Si hubiera hecho otro álbum más orientado hacia el baile, habría sido realmente difícil, muy triste”, dijo a British Vogue en abril, antes del lanzamiento del sencillo. “Lo interesante para mí es doblar las posibilidades de lo que podría ser mi perspectiva en eso”. El sencillo llega antes de un nuevo álbum aún no anunciado.

Consulta los resultados finales de la encuesta de esta semana a continuación.