Las personas están tomando audazmente crédito indebido por las salidas cerebrales generadas por IA.

En la columna de hoy, examino la tendencia emergente de las personas que se atribuyen el crédito completo e inamovible por los resultados generados por la inteligencia artificial y los grandes modelos de lenguaje (LLMs), incluso cuando la indicación utilizada por una persona para impulsar la IA era simplemente preguntar a la IA cómo resolver un problema irritante o responder a una pregunta postulada.

La idea es que la persona se atribuye el mérito por la solución o respuesta generada por la IA sin reconocer que la IA hizo todo el trabajo pesado. Es un caso clásico de no dar crédito donde realmente corresponde. La persona se presenta como si hubiera descubierto la solución y destaca su acumen intelectual. Mientras tanto, apenas levantaron un dedo. Todo lo que hicieron fue pedirle a la IA que encontrara una solución para ellos. El simple acto de plantear una pregunta a la IA no parece justificar atribuirse el mérito de encontrar personalmente una solución real.

Nuevas investigaciones sugieren que las personas están cada vez más inclinadas a atribuirse crédito injustificado por lo que produce la IA como resultados. Uno podría asumir que aquellos que lo hacen son intencionalmente engañosos en medio del deseo de parecer inteligentes y mentalmente estelares. Aunque eso ciertamente se aplica a algunas personas, muchas otras parecen genuinamente creer que ellos produjeron la respuesta. He señalado anteriormente que las personas están difuminando la línea entre lo que hizo la IA y lo que hicieron ellos, y nuevas investigaciones muestran la rapidez y el alcance con que esta tendencia se está extendiendo.

La humanidad se está acercando rápidamente a una falsa sensación de derecho intelectual y al fortalecimiento de una competencia sintética impulsada por la IA.

Hablemos de ello.

Nota de contexto:

Este es un artículo que aborda el tema de las personas que se atribuyen el mérito de respuestas generadas por inteligencia artificial sin reconocer el trabajo de la IA.

Verificación de datos:

Se mencionan investigaciones y tendencias emergentes en el ámbito de la atribución de crédito en relación con la inteligencia artificial.