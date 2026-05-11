El entrenador de los Spurs Johnson defiende a Wembanyama después de la primera expulsión de su carrera y dice que el trato hacia la estrella francesa es repugnante

El entrenador de los San Antonio Spurs, Mitch Johnson, declaró que el tratamiento que recibe Victor Wembanyama es “repugnante” y dijo que estaba “contento de haber tomado el asunto en sus propias manos” después de que la superestrella francesa sufriera su primera expulsión de carrera el domingo por la noche.
Wembanyama fue expulsado después de ser llamado por una falta flagrante 2 por contacto excesivo encima del cuello. El incidente ocurrió temprano en el segundo cuarto cuando se enfrentó con un par de jugadores de los Minnesota Timberwolves mientras luchaban por recolectar un rebote.
El Jugador Defensivo del Año de la NBA Wembanyama perdió la compostura y lanzó un codo al cuello de Naz Reid, poniendo fin prematuramente a su noche.
Los Timberwolves aprovecharon al máximo al ganar el Juego Cuatro 114-109 para nivelar la serie en 2-2.
Johnson indicó que era solo cuestión de tiempo antes de que surgiera este tipo de problema, dada la fisicalidad a la que Wembanyama estaba sometido regularmente.
“Simplemente la cantidad de fisicalidad con la que la gente juega con él, en algún nivel, tienes que protegerte,” dijo Johnson. “En cada jugada en cada parte de la cancha, la gente está tratando de imponerte su fisicalidad. Lo han empujado en transición, corriendo libremente. No nos quejamos porque vamos a seguir jugando. Realmente no nos importa. Pero en algún momento, debería ser protegido. Si no, tendrá que protegerse, y desafortunadamente, suceden cosas como esa.”
“Está empezando a ser repugnante en términos de cuando intenta luchar contra las cosas, ser profesional y maduro y lidiar con algunas de esas cosas. Me alegra que haya tomado el asunto en sus propias manos. No en términos de golpear a Naz Reid, pero tendrá que protegerse si ellos no lo hacen. Y creo que es repugnante.”
Los Spurs lucharon sin su hombre principal, con Dylan Harper anotando 24 puntos y Stephon Castle sumando 20.
Minnesota fue liderado por Anthony Edwards, quien anotó 36 puntos, y afirmó que el juego se hizo más difícil por la expulsión de Wembanyama.
“Honestamente, creo que fue un poco más difícil [sin Wembanyama],” dijo Edwards. “Por supuesto, son un equipo realmente genial con él en la cancha, pero juegan mucho más lento cuando él está en la cancha. Es como cuando cada equipo está sin su mejor jugador y todos [los demás] juegan libre, más confiados.”
Edwards admitió, sin embargo, que la ausencia de Wembanyama creó más opciones ofensivas para los Timberwolves, añadiendo: “Todos saben que el aro estará mucho más abierto cuando él no esté en la cancha. Mide 8 pies de altura, así que sí, va a cubrir el aro cada vez que esté en la cancha.”
La serie ahora regresa a San Antonio para el Juego 5 mañana por la noche.