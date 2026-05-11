Día 73 de la guerra en Irán: Trump y Teherán chocan por las últimas propuestas de paz.

EXPLICACIÓN

El crudo Brent sube en medio de un estancamiento continuo mientras Trump describe la respuesta de Irán como ‘totalmente inaceptable’.

Los esfuerzos diplomáticos para forjar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán parecen haber llegado a un callejón sin salida, con cada lado acusando al otro de hacer demandas poco razonables, incluso mientras las tensiones continuas en el Estrecho de Ormuz están llevando los precios del petróleo a nuevos máximos.

La guerra Estados Unidos-Israel contra Irán entró en su día 73 el lunes. A última hora del domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó rotundamente la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra sin dar ninguna razón. Días después de que Estados Unidos lanzara una oferta con la esperanza de reabrir negociaciones, Irán el domingo publicó una respuesta centrada en poner fin a la guerra en todos los frentes, especialmente en Líbano.

Los precios del petróleo subieron después de los últimos comentarios de Trump, con el crudo Brent de referencia internacional subiendo un 2,69 por ciento a $104.01 por barril a las 23:36 GMT del domingo.

La propuesta de Teherán incluía poner fin al bloqueo naval y levantar las sanciones de Estados Unidos e internacionales, mientras se preservaba el control de Irán sobre su programa nuclear y su política exterior, los problemas que Washington citó al iniciar la guerra.

Trump calificó la respuesta de Irán a la oferta de Washington como ‘totalmente inaceptable’, mientras que los medios estatales iraníes dijeron que el plan de Estados Unidos equivalía a ‘la rendición de Irán a la avaricia de Trump’.

El domingo, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que interceptaron dos drones provenientes de Irán, mientras que Catar condenó un ataque de drones en sus aguas a un barco de carga proveniente de Abu Dabi. Kuwait dijo que sus defensas aéreas habían tratado con drones hostiles que entraron en su espacio aéreo.

Esto es lo que sabemos sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas 24 horas:

En Irán

Irán ejecutó a un hombre, Erfan Shakourzadeh, de 29 años, condenado por espiar para los servicios de inteligencia de EE. UU. e Israel, informó el medio de comunicación judicial Mizan el lunes. Se dijo que Shakourzadeh trabajaba en una organización científica involucrada en actividades satelitales y había compartido información científica clasificada con servicios de inteligencia extranjeros. Fue arrestado el año pasado.

Diplomacia de guerra

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas: Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea se están reuniendo en la capital belga para discutir la guerra en Irán, así como la guerra en Ucrania.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea se están reuniendo en la capital belga para discutir la guerra en Irán, así como la guerra en Ucrania. Reunión Trump-Xi: Trump está previsto que llegue a Pekín el miércoles por la noche para discutir la guerra en Irán y otros temas con su homólogo chino, Xi Jinping.

En Estados Unidos

Las encuestas muestran que la guerra es impopular entre los votantes estadounidenses, quienes se enfrentan a precios de la gasolina considerablemente más altos a menos de seis meses de las elecciones intermedias que determinarán si el Partido Republicano de Trump retiene el control del Congreso.

En Líbano

Israel está llevando a cabo ataques aéreos en las ciudades de Kfar Tebnit y Choukine, según Al Jazeera Arabic, a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos anunciado el 16 de abril.

Dos médicos libaneses y un civil murieron en un ataque israelí a centros de respuesta de emergencia en Bint Jbeil.

El ejército israelí anunció la muerte de Alexander Glovanyov, de 47 años, un conductor del ejército. Fue asesinado en combate cerca de la frontera con Líbano.

Economía global