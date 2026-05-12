Hawaii vence a UC Irvine por el campeonato de voleibol masculino de la NCAA

LOS ÁNGELES – Kristian Titriyski totalizó 16 remates, el máximo del partido, el último con un punto de campeonato, y Hawaii venció a su rival de la Conferencia Big West, UC Irvine, 15-25, 25-18, 25-18, 25-20 el lunes por la noche para reclamar el campeonato de voleibol masculino de la NCAA.

Hawaii (30-5) ganó tres sets seguidos después de un comienzo lento para capturar el tercer campeonato nacional en la historia del programa y el primero desde 2022. Los Rainbow Warriors también establecieron un récord de victorias en una temporada.

UC Irvine (21-9), en su quinta aparición en la lucha por el título, buscaba su primer campeonato desde 2013, también en Pauley Pavilion. Los Osos Hormigueros en sexto lugar recibieron una oferta general para el campeonato de la NCAA.

Después de un resultado de .167 con siete errores de ataque en el primer set, los Rainbow Warriors batearon .481 y cometieron solo ocho errores en el resto del juego.

Louis Sakanoko conectó tres ases consecutivos para darle a Hawaii una ventaja de 8-6 en el cuarto set. Luego, los Rainbow Warriors batearon .538 en el cuadro final con solo dos errores de ataque.

Adrien Roure terminó con 15 remates, Sakanoko agregó 12 y el armador Tread Rosenthal tuvo 44 asistencias para Hawaii, que ha ganado sextas salidas consecutivas entre los equipos, incluido un par de partidos en Irvine a principios de esta temporada.

Andrej Jokanovic, el estudiante de primer año del año en Big West, anotó 13 remates para UC Irvine.

Fue la tercera final exclusivamente del Big West (2019, 2022, 2026), y la conferencia aseguró un campeón nacional por quinta vez desde 2018. El Big West ha tenido al menos un finalista durante ocho temporadas consecutivas.