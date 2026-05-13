Adam Schiff acusa al presidente de la CFTC, Mike Selig, de comportamiento ‘engañoso’ en los mercados de predicción deportiva

Sen.Adam Schiff(D-Calif.) acusó el martes al presidente de la CFTC Mike Selig de declaraciones contradictorias sobre el polémico tema de las apuestas deportivas en los mercados de predicción.

Schiff dice que los mercados de predicción violan la soberanía estatal

En su entrevista de Brookings con Aarón KleinSchiff describió los mercados de predicción como “bastante indistinguibles” de los juegos y las apuestas deportivas.

Schiff argumentó que estas plataformas pasan por alto las protecciones estatales al consumidor y no generan ingresos públicos.

“Realmente parece violar la soberanía estatal y la capacidad de un estado para decidir si el juego extensivo es de interés público o no”, señaló Schiff, señalando en particular su estado natal de California, donde las apuestas deportivas siguen prohibidas.

Hoy @SenAdamSchiff me dijo que le preguntó a @CFTC @MichaelSelig si dejaría que los tribunales decidieran sin intervenir y Selig dijo que sí. Ahora está haciendo todo lo contrario. Mire nuestra conversación aquí: https://t.co/DR5Ha91bn4 https://t.co/CuzUboVCnJ – Aaron Klein (@Aarondklein) 13 de mayo de 2026

¿El comportamiento ‘engañoso’ de Selig?

Schiff describió a la CFTC como “completamente desprovista de equipo” para regular los mercados de predicción, al tiempo que acusó a su presidente, Selig, de duplicidad.

El legislador recordó que le preguntó a Selig durante una de las audiencias en el Congreso si permitiría que los tribunales resolvieran la cuestión de los eventos deportivos en los mercados de predicción, y Selig dijo que lo haría.

â€”Bueno, ha hecho exactamente lo contrario. lo cual me parece muy engañoso. Él está guiando a la CFTC por este camino para adoptar plenamente los mercados de predicción”, dijo Schiff.

La CFTC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Benzinga.

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La lucha se intensifica

La CFTC ha defendido firmemente la “jurisdicción exclusiva” de la agencia sobre mercados de predicción como Polimercado y Kalshi.

“La CFTC no permitirá que gobiernos estatales demasiado entusiastas socaven la autoridad de larga data de la agencia sobre estos mercados”, dijo Selig en un comunicado de prensa.

La CFTC presentó anteriormente demandas contra Arizona, Connecticut, Illinois, Nueva York y Wisconsin, y obtuvo una orden judicial preliminar contra la regulación estatal de los mercados de predicción regulados por la CFTC en Arizona.

La pelea se ha intensificado a medida que Schiff y Sen. Juan Curtis (R-Utah) impulsó una legislación para prohibir que las plataformas reguladas por la CFTC ofrezcan contratos relacionados con los deportes.

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