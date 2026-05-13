Precio de Nintendo Switch 2 aumentará a $500 en EE.UU. a medida que la consola de juegos se acerca a las 20 millones de unidades vendidas

Nintendo está subiendo el precio de su consola de juegos Switch 2 en diferentes territorios, con planes de aumentar el costo a $499.99 en los EE. UU. a partir del 1 de septiembre.

Desde el lanzamiento del Switch 2 el 5 de junio de 2025, el hardware de juegos ha estado a la venta por $449.99. El aumento de $50 de Nintendo se produce en medio de los aumentos en los costos de memoria y almacenamiento que enfrenta el sector de juegos y tecnología.

El precio del Switch 2 también aumentará en Japón (59,980 yenes vs. 49,980 yenes), Canadá ($679.99 vs. $629.99) y Europa (499.99 euros vs. 469.99 euros). El aumento en Japón será efectivo a partir del 25 de mayo, mientras que los aumentos en Canadá y Europa se producirán en otoño, al mismo tiempo que el aumento en EE. UU. a $499.99.

Además, Nintendo está aumentando el precio de su suscripción Nintendo Switch Online en Japón y dice que planea aumentar el precio también en Corea del Sur.

“Pedimos sinceras disculpas por el impacto que estas revisiones de precios pueden tener en nuestros clientes y otras partes interesadas, y agradecemos profundamente su comprensión”, dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en un comunicado el viernes.

La noticia del aumento llega junto con los últimos resultados financieros de Nintendo, que destacan que se han vendido 19.86 millones de unidades de Switch 2 hasta finales de marzo. Durante el último año, Nintendo dice que se han vendido 3.8 millones de unidades de la consola original de Switch.

En cuanto a las ventas de software, Nintendo dice que ha vendido 48.71 millones de juegos de Switch 2 y 136.91 millones de juegos de Switch en los últimos 12 meses.

Nintendo afirma que los ingresos totales aumentaron un 98.6% durante el último año fiscal (31 de marzo de 2025-31 de marzo de 2026). Para el año fiscal actual (que finaliza el 31 de marzo de 2027), Nintendo prevé una disminución del 11.4% en las ventas.

“Nintendo Switch 2 tuvo un buen comienzo después de su lanzamiento en junio de 2025”, dijo Nintendo. “Esperamos mantener el impulso para el hardware y verlo entregado junto con el software en manos de una amplia gama de consumidores. Para Nintendo Switch 2, planeamos lanzar ‘Yoshi and the Mysterious Book’ en mayo, ‘Star Fox’ en junio y ‘Splatoon Raiders’ en julio. Tenemos la intención de expandir nuestro negocio de Nintendo Switch 2 mediante la introducción continua de nuevos títulos y manteniendo el interés en títulos lanzados anteriormente. Otros editores de software también planean lanzar una variedad de títulos.”