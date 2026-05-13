Marty Makary renuncia como comisionado de la FDA tras críticas de la industria y la Casa Blanca

El Dr. Marty Makary renunció como comisionado de la FDA el martes, poniendo fin a una controvertida permanencia en la agencia de salud. En una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que Kyle Diamantas, que anteriormente trabajó como el principal funcionario de alimentos en la FDA, ocupará el cargo de comisionado interino. En declaraciones anteriores a los reporteros, Trump calificó a Makary como un “hombre maravilloso” y dijo: “Va a seguir adelante y llevará una buena vida”.

Trump compartió una segunda publicación que mostraba un presunto texto de renuncia de Makary. En el mensaje, Makary elogió su papel en el proceso de revisión prioritaria de la FDA que aceleró la aprobación de algunos medicamentos, entre otros cambios en la agencia.

Un alto funcionario de la administración confirmó que Makary renunció el martes, tras días de informes de que la Casa Blanca planeaba despedirlo. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., tomó la decisión de reemplazar a Makary, agregó el funcionario. La administración espera nombrar a su candidato para reemplazar a Makary en las próximas semanas, aunque el funcionario advirtió que es demasiado pronto para nombrar posibles reemplazos.

Durante su permanencia, Makary fue conocido por criticar el manejo del gobierno de la pandemia de Covid y sirvió como jefe de la agencia responsable de regular alimentos, medicamentos y dispositivos médicos durante más de un año. Su mandato estuvo marcado por disfunciones internas y tumulto de liderazgo en la FDA, junto con una creciente oposición de los fabricantes de medicamentos, médicos y grupos de pacientes sobre decisiones regulatorias, incluidos rechazos de alto perfil de algunos tratamientos para enfermedades raras. Al mismo tiempo, la Casa Blanca al parecer se impacientó cada vez más con lo que consideraba su lenta acción sobre las principales iniciativas políticas de Trump, como la legalización de los cigarrillos electrónicos con sabor.

La influyente organización Pro-Vida Susan B. Anthony también había pedido la destitución de Makary por el manejo de la píldora de aborto mifepristona por parte de la FDA. Se informó que Makary demoró una revisión de seguridad de la píldora, que se puede enviar por correo a estados con abortos limitados. El sucesor de Makary heredará esa revisión y la delicada política asociada con el aborto.

El funcionario de la administración afirmó que no podía señalar un solo problema que condujo a la destitución de Makary, pero dijo que fue una acumulación de muchos problemas. El aborto fue uno de esos problemas.

A pesar de la controversia en torno a recientes rechazos de medicamentos, la industria farmacéutica parece estar preocupada por un cambio en la cúpula de la FDA. La industria farmacéutica está negociando la reautorización de la Ley de Tarifas de Usuarios de Medicamentos Recetados, que establece las tarifas que la FDA cobra a los fabricantes de medicamentos para financiar sus revisiones.

La moral del personal en la agencia se desplomó después de despidos y salidas de científicos de carrera de la agencia, incluido el regulador de cáncer de larga data, el Dr. Richard Pazdur, quien citó el liderazgo de Makary como la razón de su partida. Mientras tanto, la desconfianza hacia el liderazgo al parecer ha crecido entre el personal que permaneció.