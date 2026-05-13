Rafael Nadal rechaza informes que lo vinculan a un posible candidato a la presidencia del Real Madrid.

Rafael Nadal rechaza informes que lo vinculan a un posible candidato a...

Recientemente, el retirado astro del tenis Rafael Nadal ha desestimado informes que sugerían que estaría ansioso por ayudar a Enrique Riquelme a destituir a Florentino Pérez como presidente del Real Madrid.

Pérez está bajo una inmensa presión en el Santiago Bernabéu con el club encaminándose hacia otra temporada sin trofeos en medio de rumores de discordia en el vestuario y acrimonia en la junta directiva.

Pérez no hizo mucho para calmar el ruido alrededor del Madrid ayer al convocar una rueda de prensa organizada apresuradamente en la que acusó a los rivales del Barcelona de corrupción, sugirió que llamaría a una elección presidencial para erradicar a las “malas personas” que estaban socavando su trabajo, y criticó a los medios reunidos.

Al convocar una elección no planificada, Pérez ha dificultado enormemente que los posibles candidatos presenten sus casos dada la escala de tiempo. En 10 días, un retador debe formar una junta directiva de al menos nueve personas, haber sido miembro del Real Madrid durante al menos 20 años y proporcionar una garantía bancaria del 15% del presupuesto anual del club, efectivamente 150 millones.

A pesar de eso, se cree que el empresario de 37 años, Enrique Riquelme, está evaluando sus opciones y si desea postularse.

Riquelme tiene estrechos lazos con Nadal y patrocina el Team Rafa, el equipo de Nadal en el Campeonato Mundial UIM E1, la primera serie mundial de carreras de lanchas eléctricas.

Sin embargo, el ex campeón de Wimbledon insiste en que no participará en ninguna campaña si Riquelme opta por desafiar a Pérez, diciendo en su página de redes sociales: “He leído informes que me relacionan con posibles candidaturas para la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estos informes no son ciertos.

Nadal ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que se retiró del tenis en noviembre de 2024.

Pasa gran parte de su tiempo en su Mallorca natal en su academia de tenis y jugando al golf.

Nadal, cuyo tío Miguel Ángel Nadal disputó más de 200 partidos con el Barcelona y ganó 62 apariciones con España, ganó 22 títulos de Grand Slam, incluidos 14 en Roland Garros, y una medalla de oro olímpica.

Es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.