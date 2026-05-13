Condenas por asesinato de Alex Murdaugh anuladas por la Corte Suprema de Carolina del Sur

El Tribunal Supremo de Carolina del Sur anuló las condenas por asesinato de Alex Murdaugh. La esposa de Murdaugh, Margaret “Maggie” Murdaugh, de 52 años, y su hijo menor, Paul Murdaugh, de 22 años, fueron encontrados muertos por múltiples disparos cerca de los caniles de perros en la finca de caza de la familia en 2021. Murdaugh fue condenado en 2023 por asesinarlos después de un juicio de seis semanas, con los jurados deliberando durante casi tres horas antes de alcanzar un veredicto de culpabilidad.

El Tribunal Supremo de Carolina del Sur dictaminó que Murdaugh debe tener un nuevo juicio, citando las acciones de la ex secretaria de la Corte del Condado de Colleton, Mary Rebecca “Becky” Hill. Los abogados de Murdaugh alegan que Hill manipuló al jurado “aconsejándole que no creyera en el testimonio de Murdaugh y otras pruebas de la defensa, presionándolo para llegar a un veredicto de culpabilidad rápido, tergiversando información al tribunal de juicio en un intento de que el tribunal eliminara a un jurado que se creyera favorecía a la defensa”.

Murdaugh también fue condenado por varios delitos financieros después del juicio por asesinato y está cumpliendo una pena de 27 años por cargos estatales y una pena de 40 años por cargos federales relacionados con esos delitos. En el juicio por asesinato, los fiscales argumentaron que Alex Murdaugh, quien proviene de una familia de prominentes abogados en la región de Lowcountry, mató a su esposa e hijo para ganar simpatía y distraer de sus fechorías financieras, mientras que la defensa argumentó que la policía ignoró la posibilidad de que alguien más pudiera haberlos matado.

Murdaugh ha seguido manteniendo su inocencia. Su defensa alegó que la manipulación del jurado y los errores probatorios, incluida la inclusión de sus delitos financieros, le negaron un juicio justo.

Durante los argumentos orales ante los jueces del Tribunal Supremo estatal en febrero, la defensa alegó que Hill, la secretaria de la corte que sirvió durante el juicio por asesinato doble, manipuló al jurado para asegurar un veredicto de culpabilidad porque, afirmaron, ayudaría a vender más copias de un libro que escribiría sobre el caso de alto perfil.

La defensa de Murdaugh afirmó que Hill influyó en el veredicto a través de comentarios escuchados por algunos miembros del jurado durante el juicio, incluido en un caso en el que se le dijo que observara el lenguaje corporal de Murdaugh durante su testimonio, según los documentos judiciales.

“La secretaria de la corte permitió que la atención del público del momento superara su deber”, dijo el abogado de Murdaugh, Dick Harpootlian, durante la audiencia de febrero. El fiscal principal, Creighton Waters, refutó durante la audiencia que Hill hizo “algunos comentarios fugaces” a lo largo de un juicio de seis semanas que incluyó a casi 90 testigos y casi 600 pruebas, argumentando que no fueron suficientes para influir en el veredicto.

Hill renunció como secretaria de la corte del condado de Colleton en marzo de 2024, en medio de la investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur sobre alegaciones de que podría haber abusado de su cargo gubernamental para obtener ganancias financieras.

Se declaró culpable en diciembre de 2025 de obstrucción de la justicia, perjurio y malaconducta en el cargo por mostrar fotografías que eran pruebas judiciales selladas a un reportero durante el juicio y luego mentir al respecto en el estrado durante una audiencia relacionada con la solicitud de Murdaugh de un nuevo juicio.

Los cargos no alegaban ninguna manipulación del jurado, y negó cualquier manipulación del jurado durante su testimonio. (Contexto: Alex Murdaugh ha sido absuelto de los cargos de asesinato debido a supuesta manipulación del jurado y error judicial. La exsecretaria de la corte, Mary Rebecca Hill, también ha sido implicada en el caso y enfrenta cargos por su conducta durante el juicio). (Verificación de hechos: El artículo proporciona información precisa sobre la situación legal de Alex Murdaugh y Mary Rebecca Hill).