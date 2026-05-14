Legisladores argentinos advierten sobre posible acción respaldada por Estados Unidos contra Cuba

Los legisladores de la oposición en Argentina sostienen que existe el riesgo de que el gobierno del presidente Javier Milei brinde “colaboración material” en una posible agresión militar contra Cuba en coordinación con Washington. Foto de Matías Martín Campaya/EPA

13 de mayo (UPI) — Un grupo de legisladores de oposición en Argentina presentó una ampliación de una solicitud de juicio político contra el presidente Javier Milei, advirtiendo sobre un “riesgo concreto y verificable” de que el país pueda verse involucrado militarmente en una potencial acción impulsada por Estados Unidos contra Cuba.

Según el sistema legislativo argentino, una ampliación de una solicitud de juicio político implica agregar nuevos hechos, argumentos o pruebas a las denuncias existentes contra un funcionario público, en este caso el presidente, para su evaluación por parte del Comité de Juicio Político del Congreso.

La presentación fue presentada el lunes por legisladores de Unión por la Patria encabezados por el congresista Juan Marino, aunque las noticias y los detalles de su contenido fueron revelados públicamente por los legisladores el martes.

Amplían las quejas ya incluidas en el proceso de impeachment que enfrenta el presidente en la Cámara Baja del Congreso de Argentina.

Según los medios locales Clarín y Noticias Argentinas, los legisladores sostienen que existe el riesgo de que Argentina proporcione “colaboración material” en una potencial agresión militar contra Cuba en coordinación con Washington.

“La cuestión de la guerra y la paz no pertenece a la discreción personal del presidente”, afirma el documento de la oposición, argumentando que cualquier despliegue de tropas o participación militar en el extranjero requiere la autorización del Congreso según la Constitución de Argentina.

Los legisladores vincularon sus preocupaciones a las recientes declaraciones de Milei durante una aparición en el Instituto Milken, donde dijo que América Latina debe eliminar los “restos del comunismo”.

“Hoy el sueño americano se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y esperamos que pronto incluya también a nuestras queridas Cuba y Venezuela”, dijo Milei durante el evento, según videos que circularon en las redes sociales.

La denuncia también hace referencia a la operación militar conocida como “Lanza del Sur” -ejercicios conjuntos entre fuerzas argentinas y estadounidenses- y a la reciente visita de Milei al portaaviones USS Abraham Lincoln durante su paso por aguas cercanas a Argentina.

Los legisladores también cuestionaron el Decreto Ejecutivo 264/2026, diciendo que podría facilitar la cooperación militar y los movimientos de tropas sin suficiente supervisión parlamentaria.

En un video publicado en X, Marino dijo que existe el riesgo de que Argentina pueda convertirse en uno de los primeros aliados de Washington en apoyar una posible intervención en Cuba debido a la cercanía política entre Milei y el presidente Donald Trump.

HAY RIESGOS DE QUE MILEI SE SUME A UNA INVASIÃ“N A CUBA Les comparto parte de lo que conversamos en el programa de la Agencia Paco Urondo en Radio Con Vos. Hoy presentamos una nueva ampliaciÃ³n al pedido de juicio polÃ­tico contra Milei. No podemos tolerar que involucre a las FFAA… pic.twitter.com/N0G7INQ7ebâ€” Juan Marino (@JuanMarinoTPR) May 11, 2026

“Existe el riesgo de que Milei pueda participar militarmente en una invasión a Cuba”, dijo Marino. “Está respaldando públicamente las guerras de Trump, involucrando a Argentina y realizando ejercicios militares con Estados Unidos sin pasar por el Congreso”.

Milei ya enfrenta varios pedidos de impeachment en el Congreso por presunta mala conducta en el cargo. Entre las más recientes se encuentra una denuncia presentada por su promoción pública del token de criptomoneda $LIBRA, que colapsó después de su lanzamiento y causó pérdidas multimillonarias a los inversores.

La solicitud fue firmada por Juan Marino, Pablo Todero, Lorena Pokoik, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Jorge Araujo Hernández.

Hasta el momento, el gobierno argentino no ha respondido públicamente a las acusaciones.