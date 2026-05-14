AMC Global Media Toma $4 Millones de Cargos de Reestructuración en el Primer Trimestre, los Ingresos de Streaming Aumentan

AMC Global Media (anteriormente reestructurada de AMC Networks) informó sus ganancias del primer trimestre de 2026 el viernes, mostrando que los ingresos por streaming aumentaron aunque el número total de suscriptores pagos disminuyó.

Según AMC, los suscriptores de streaming disminuyeron un 1% interanual a 10.1 millones durante el trimestre de enero a marzo. AMC también informa que los acuerdos de paquetes duros de AMC+ con soporte publicitario aumentaron un 200% interanual a 1.8 millones, que cuenta como una adición a su total de suscriptores de streaming.

AMC dice que ya no informará regularmente sobre los suscriptores de streaming en el futuro.

Actualmente, el portafolio de streaming de AMC Global Media incluye AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK, HIDIVE y el recién lanzado All Reality. Las redes lineales de AMC incluyen AMC, BBC AMERICA (que incluye la distribución y ventas en EE. UU. de BBC News), IFC, SundanceTV y We TV. La compañía también posee sellos de distribución de películas Independent Film Company y RLJE Films (adquirido por completo en el cuarto trimestre), y el estudio interno AMC Studios.

Las ventas totales de streaming para el primer trimestre aumentaron un 11% a $174 millones, en gran parte atribuibles a un reciente aumento de precios en las plataformas de AMC.

Las ventas publicitarias en EE. UU. disminuyeron un 5% a $113 millones. Los ingresos de los afiliados cayeron un 16% a $131 millones. Las ventas de licencias de contenido bajaron un 2% a $53 millones.

En una llamada con analistas más tarde el viernes, la CEO de AMC Global Media, Kristin Dolan, elogió el optimismo de la compañía por su negocio de licencias de contenido en el futuro, diciendo que AMC ya tiene “grandes y entusiastas” postores en conversaciones para los derechos de licencia lineales y de streaming de “The Walking Dead”, que regresará a AMC en enero de 2027.

Volviendo al negocio internacional de AMC, las ventas totales disminuyeron un 3% a $72 millones. Los ingresos por suscripción aumentaron un 4% a $46 millones (ajustándose a una disminución del 5% al tener en cuenta la traducción de moneda extranjera) y las ventas publicitarias aumentaron un 3% a $23 millones (también cambiando a una caída del 5% sin el impacto favorable de los tipos de cambio).

Durante el trimestre, AMC asumió un cargo por reestructuración de $4 millones, con aproximadamente $3 millones de ese total relacionados con el programa de salida voluntaria de empleados en EE. UU., y aproximadamente $2 millones relacionados con un plan de reestructuración en su segmento internacional, que para el trimestre consistió principalmente en cierres de oficinas en América Latina.

Según los datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG, Wall Street pronosticó ganancias por acción (EPS) de 21 centavos en $543 millones en ingresos. AMC Global Media informó un EPS de 8 centavos (que cambia a una pérdida de 43 centavos por acción sin ajustes favorables por los cargos únicos) en $542 millones en ingresos.

El flujo de efectivo libre para el trimestre fue de $64.8 millones.

“Dolan dijo en una carta a los accionistas: “AMC Global Media ofreció otro trimestre de crecimiento de ingresos por streaming de dos dígitos y una sólida generación de flujo de efectivo libre. Seguimos el plan en todas las métricas clave y estamos contentos de reiterar nuestras perspectivas financieras para el año. Durante este momento de cambio en los medios de comunicación, seguimos nuestro propio playbook diferenciado como propietarios impulsados por el estudio de IP de clase mundial, totalmente distribuidos en una amplia gama de plataformas propias y asociadas”.