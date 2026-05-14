La magia de Foden mantiene al City en la lucha: Pep elogia el talento innato después de la victoria sobre el Palace

Manchester City mantuvo viva su defensa del título de la Premier League el miércoles por la noche, al derrotar 3-0 a Crystal Palace en el Etihad para colocarse a dos puntos de los líderes Arsenal.

En un juego definido por la profundidad de la plantilla, fue Phil Foden quien se robó el espectáculo, recibiendo elogios de Pep Guardiola por brindar la inspiración “que no se puede dibujar en un tablero táctico”.

A pesar de que Guardiola realizó seis cambios con la final de la FA Cup del sábado contra el Chelsea pendiente, el City permaneció implacable.

Foden, haciendo una rara aparición como titular, resultó ser el factor diferenciador, registrando dos asistencias sublimes. Su primera fue un momento de pura magia: un hábil taconazo que dejó a Antoine Semenyo para el primer gol, antes de convertirse nuevamente en proveedor para que Omar Marmoush duplicara la ventaja.

“Necesitas calidad, chispa, talento, visión, algo”, dijo Guardiola sobre Foden. “No está en los tableros tácticos, no está en las reuniones, no está en los videos, ni siquiera en el entrenamiento. (Foden) recibe el balón en espacios reducidos y crea algo”.

El desempeño del jugador de 25 años llega en un momento crucial, tanto para el club como para el país. Si bien Foden es considerado una apuesta poco probable para el equipo inglés de la Copa del Mundo de Thomas Tuchel debido a los minutos limitados en esta temporada, su actuación sirvió como un recordatorio oportuno de su potencial de clase mundial.

Hablando con Sky Sports, Foden se mantuvo humilde sobre su papel en el equipo: “Tuve un buen primer semestre de la temporada, me caí un poco, luego luché por encontrar mi lugar. Tienes que ser paciente, entrenar lo más duro que puedas y cuando tengas tu oportunidad, debes aprovecharla”.

La victoria aumenta la presión sobre Arsenal, que enfrentará a Burnley el lunes. Si los Gunners fallan, City deberá vencer a un Bournemouth que actualmente lleva una impresionante racha de 16 partidos invicto, antes de un enfrentamiento final contra el Aston Villa el 24 de mayo.

“El objetivo es seguir presionando y mantenerlos alerta”, añadió Foden. “Hemos visto que muchas cosas pueden suceder en el último día. Lo he experimentado muchas veces cuando el partido no sale como esperabas. Solo tenemos que seguir presionando y haciendo nuestra parte”.

“Hoy el City fue mucho mejor que nosotros, fueron demasiado buenos para nosotros”, dijo Oliver Glasner, entrenador del Palace, cuyo equipo ocupa el puesto 15 con 44 puntos. “Si quieres conseguir el punto, o incluso más, aquí en el Etihad, necesitas una actuación sobresaliente, y hoy no pudimos ofrecer una actuación sobresaliente”.