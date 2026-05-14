Los recortes presupuestales en ciencia y educación que llevaron a cientos de miles de argentinos a protestar esta semana

Buenos Aires, Argentina â€” Miles de profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados ​​marcharon el martes por toda Argentina para exigir que el gobierno cumpla con una ley de financiamiento universitario aprobada en agosto pasado.

Fue la cuarta “Marcha Universitaria Federal” de este tipo, provocada por los persistentes recortes presupuestarios a la educación superior y las ciencias desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023. Desde entonces, las asignaciones presupuestarias del gobierno a las universidades nacionales cayeron un 45,6%, informó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Según la ley actual, el gobierno ha ajustado los salarios y costos operativos de los profesores según la inflación, lo que ha provocado una oleada de renuncias y otros docentes se han visto obligados a buscar empleos adicionales. Aunque el Congreso aprobó el proyecto de ley de financiación de las universidades públicas en agosto de 2025, Milei lo vetó rápidamente, citando su compromiso con una política de déficit cero.

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En septiembre, los legisladores de ambas cámaras rechazaron el veto, convirtiéndolo oficialmente en ley.

Sin embargo, el presidente ha paralizado su implementación mediante decreto, argumentando que la ley permanece en suspenso hasta que se identifiquen fuentes de financiamiento específicas.

A fines de marzo, un tribunal federal ordenó al gobierno cumplir con un segmento de la norma que otorgaba un aumento salarial al personal universitario, lo que se consideraba el punto más urgente del proyecto de ley.

En un intento por eludir sus obligaciones, el gobierno ha apelado ante los tribunales y un tribunal inferior de apelaciones acaba de aceptar la solicitud de la administración de elevar el caso a la Corte Suprema y suspender mientras tanto la implementación de la ley. La última palabra sobre el asunto ahora la tiene el tribunal más alto del país.

A pesar de la movilización masiva del martes que reunió a más de 600.000 personas en la capital Buenos Aires y casi 1 millón en toda Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) dijo que el gobierno decidió redoblar sus esfuerzos.

“Se podrían tener cien mil, un millón o cinco millones de personas en las calles, pero la restricción presupuestaria seguirá”, dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Un día antes de la marcha, cuyo lema llamaba a Milei a “Cumplir con la ley, no hipotecar el futuro”, la administración presidencial recortó más proyectos, incluidos 5.300 millones de pesos (3,8 millones de dólares) destinados al mantenimiento de edificios universitarios y 2.000 millones de pesos (1,4 millones de dólares) en becas científicas. Entre educación, ciencia, tecnología y transferencias directas, la administración ha recortado más de $110 mil millones de pesos (US$79 millones).

Antes de que Milei asumiera el cargo, la financiación de la educación superior representaba el 0,72% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023; actualmente ronda el 0,47% del PIB.

El impacto es severo y hoy en día, algunas de las mejores universidades públicas de Argentina están al borde del abismo, según sus facultades. Las universidades se han quejado del deterioro de las instalaciones, el racionamiento de la electricidad, los recortes salariales de los profesores y la caída de las actividades extracurriculares, entre otras cosas.

Carteles de manifestantes instando a Milei a cumplir con el proyecto de ley de financiación universitaria. Crédito de la imagen: Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof vía X.

Mínimos históricos y la “fuga de cerebros” amenaza

El presupuesto actual para la educación superior se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas, hundiendo el financiamiento por debajo de los niveles observados durante la crisis de hiperinflación de 1989 (0,44% del PIB) y acercándose a los mínimos absolutos registrados durante la dictadura militar de Argentina, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CiiCTi).

Uno de los desafíos más apremiantes a mediano plazo es la retención del personal académico. Los salarios de los profesores se han desplomado un 32% desde la muerte de Milei La Libertad Avanza La administración asumió el cargo, lo que provocó aproximadamente 10.000 renuncias, según datos del CIN.

El éxodo ha dejado puestos docentes vacantes en áreas consideradas altamente estratégicas para el propio modelo económico del gobierno, incluidos sectores como energía, tecnología y minería.

Sólo en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales reportó la pérdida de 438 profesores e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026.

“Estamos perdiendo uno cada dos días”, dijo un miembro de la facultad que pidió no ser identificado por temor a represalias. Informes argentinos. El departamento de Ingeniería registró 342 salidas adicionales.

Un revés histórico: la financiación cae por debajo de los niveles de 2002 y 1976

La situación es igualmente crítica para la ciencia y la tecnología, donde los analistas advierten sobre un virtual desmantelamiento de la matriz de investigación del país.

El gasto federal en ciencia y tecnología cayó un 39,3% durante el primer trimestre en comparación con el mismo período de 2023, proyectando una caída en términos reales del 47,7% al final del ciclo de tres años, señaló el informe CiiCTi.

Esta restricción presupuestaria sostenida reducirá la financiación del sector a sólo el 0,149% del PIB, el nivel más bajo registrado desde que comenzaron los registros históricos en 1972.

Para comprender la magnitud del ajuste fiscal, el nivel actual de financiación supera los pisos observados durante la peor fase del colapso económico de 2002 (0,177% del PIB) y el inicio de la dictadura militar en 1976 (0,194% del PIB).

Estas cifras oficiales también confirman el incumplimiento por parte del gobierno de los objetivos fijados por la suspendida ley de financiación de la ciencia, que obligaba legalmente al Estado a invertir el 0,520% del PIB en el sector este año.

Un debate ideológico sobre el papel de la educación pública

Más allá de una caída del 40,3% en el poder adquisitivo de salarios y becas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina desde noviembre de 2023, los fondos necesarios para mantener activos los proyectos de investigación están prácticamente paralizados.

El Agencia I+D+ila principal agencia de innovación y desarrollo del país, ha sufrido un severo recorte del 86,3% en los últimos tres años.

A esto se suma la asfixia financiera de las instituciones de vanguardia: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) –clave para la participación de Argentina en la misión Artemisa de la NASA– enfrenta un recorte del 61,2%, mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han visto sus presupuestos recortados en casi un 47%.

Imagen de portada: Cientos de miles de personas se reunieron en Buenos Aires y otras partes de Argentina el 12 de mayo para protestar por los recortes presupuestarios al sistema de educación superior.

Crédito de la imagen: Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof vía X.