Hombre listo para ser ejecutado por matar a su exnovia y a su hija de 7 meses.

Hombre listo para ser ejecutado por matar a su exnovia y a...

McALESTER, Okla. — Un hombre de Oklahoma condenado por matar a su ex novia y a su hija de 7 meses después de incendiar su hogar hace casi 20 años estaba programado para ser ejecutado el jueves.

Raymond Johnson, de 52 años, estaba programado para recibir una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma.

Fue condenado por la muerte en junio de 2007 de Brooke Whitaker, de 24 años, y su hija de 7 meses, Kya.

Los fiscales dijeron que después de que Johnson y Whitaker tuvieron una discusión temprano en la mañana en su casa en Tulsa, él golpeó repetidamente su cabeza con un martillo de garra de metal.

El cráneo de Whitaker estaba fracturado y tenía más de 20 laceraciones en la cara y el cuero cabelludo. Pero aún estaba consciente y rogó a Johnson que la perdonara a ella y a Kya, quien estaba durmiendo en una habitación, dijeron los fiscales en documentos preparados para la audiencia de clemencia de Johnson en abril.

“Ella le suplicó que llamara al 911. Le rogó que dejara que su mamá viniera a buscar al bebé Kya. Le rogó que pensara en sus hijos”, dijo la Oficina del Fiscal General de Oklahoma. Whitaker tenía otros tres hijos.

Johnson tomó una lata de gas de un cobertizo en el patio trasero, roció a Whitaker y la casa con gasolina, encendió un trapo de cocina en llamas, se lo lanzó a Whitaker y se marchó, dijo la oficina del fiscal general. Whitaker murió por lesiones en la cabeza e inhalación de humo, mientras que su hija murió por quemaduras graves.

“Raymond Johnson es un cruel asesino que infligió un dolor y sufrimiento inimaginables a sus víctimas”, dijo el Fiscal General de Oklahoma Gentner Drummond en un comunicado.

Los abogados de Johnson no presentaron una apelación de último minuto ante la Corte Suprema de EE. UU. para intentar detener su ejecución. Su abogado no respondió a múltiples llamadas y correos electrónicos solicitando comentarios.

Sus abogados argumentaron sin éxito en apelaciones anteriores que el arresto de Johnson fue ilegal, que su confesión fue obtenida por la fuerza por la policía y que su abogado defensor en el juicio había admitido sin su permiso su culpabilidad en la muerte de Whitaker.

En abril, la Junta de Indultos y Libertades Condicionales de Oklahoma, compuesta por cinco miembros, votó por unanimidad para negar la clemencia a Johnson.

En su audiencia de clemencia, Johnson se disculpó con la familia de las víctimas y pidió perdón, diciendo que era una persona cambiada.

“Me disculpo. Sin excusas, sin justificaciones, una disculpa sincera. Y para saber que es sincero, miren mis acciones. Miren mi vida. Miren cómo he cambiado. Estoy viviendo una vida arrepentida. Estoy viviéndola”, dijo Johnson en una entrevista con Death Penalty Action, un grupo nacional contra la pena de muerte.

En la audiencia de clemencia de Johnson, los miembros de la familia de Whitaker pidieron que la inyección letal procediera.

“Ejecutarlo no me devolverá a mi mamá ni a mi hermana, no eliminará casi 20 años de dolor. Lo que hará es finalmente evitar que siga lastimándonos”, dijo Logan Kleck, la hija mayor de Whitaker, en una carta a la junta.

Además de su condena por asesinato en primer grado, Johnson tiene una condena de 1996 por homicidio imprudente y cumplió nueve años de una sentencia de 20 años de prisión en ese caso.

Si se lleva a cabo la ejecución, Johnson sería la segunda persona ejecutada este año en Oklahoma y la undécima persona en el país.