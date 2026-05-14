Mercado de vivienda en Inglaterra y Gales debilitándose debido a la guerra en Irán, dicen agents inmobiliarios

Los agentes inmobiliarios advierten que los temores sobre el aumento de las tasas de interés hipotecarias y la inflación creciente a raíz del conflicto en Medio Oriente están llevando a un mercado de viviendas apagado y pesimista. La demanda de posibles compradores de viviendas en Inglaterra y Gales ha mostrado un “ablandamiento notable” recientemente, según una encuesta mensual de agentes inmobiliarios realizada por el Real Instituto de Tasadores Colegiados (RICS). Los miembros han comunicado al organismo profesional que tanto compradores como vendedores están volviéndose más cautelosos, y muchos agentes han mencionado clientes preocupados por si la inflación y las tasas de interés aumentarán en los próximos meses, lo que lleva a ventas más lentas, menos viviendas en el mercado y compradores más sensibles al precio. El Banco de Inglaterra advirtió el mes pasado que las tasas de interés podrían tener que aumentar en los próximos meses, ya que “una inflación más alta es inevitable” debido a la guerra en Medio Oriente y al consecuente aumento de los precios del petróleo y el gas. Al mismo tiempo, es probable que las tasas hipotecarias se vean afectadas por el actual aumento pronunciado de los costos de endeudamiento del gobierno, ya que las tasas de permuta, que los prestamistas utilizan para establecer los precios de sus hipotecas de tasa fija, tienden a moverse en paralelo con los rendimientos de los bonos del gobierno. Tarrant Parsons, jefe de investigación de mercado y análisis en el RICS, dijo: “Hasta que exista un camino más claro para la inflación y los costos de endeudamiento, la actividad y el sentimiento parecen destinados a permanecer apagados, especialmente en el sur de Inglaterra y Londres, donde las presiones de asequibilidad son más agudas”. El RICS informó que un saldo neto del 34% de sus miembros dijo que las consultas de nuevos compradores en abril habían disminuido desde el mes anterior. Esta es una leve mejora con respecto al saldo neto del 40% que dijo que las consultas habían disminuido en marzo, pero sigue siendo “indicativo de un impulso de mercado débil”. El índice mide la diferencia entre el porcentaje de agentes que informan sobre el aumento y la disminución de las consultas de nuevos compradores. El volumen de ventas acordadas se deterioró en abril, con un saldo neto del 36% de los miembros informando una caída, en comparación con el 35% del mes anterior. Los agentes inmobiliarios son pesimistas sobre que esto mejore mucho en los próximos tres meses. El informe añadió que el flujo de nuevas propiedades puestas a la venta fue “largamente estancado” durante abril, mientras que un 34% más de miembros reportaron disminuciones en los precios de las viviendas en los últimos tres meses que aumentos, marcando una “deterioro adicional” desde el -25% visto el mes pasado. Sin embargo, existe una creciente división regional en el crecimiento de los precios de las viviendas, con caídas de precios más fuertes informadas en Londres, el sureste, East Anglia y el suroeste, mientras que el noroeste y el norte de Inglaterra continuaron publicando lecturas marginalmente positivas. En el mercado de alquiler, la demanda supera a la oferta, ya que un número creciente de propietarios abandonan el sector debido a una regulación cada vez mayor y mayores impuestos. Los miembros de RICS dijeron que el nivel de demanda de nuevos inquilinos ha estado aumentando, con un saldo neto del 14% informando un aumento en los últimos tres meses, mientras que hubo una disminución en las nuevas instrucciones de los propietarios para poner sus propiedades en alquiler. Un saldo neto del 25% de los encuestados espera que los alquileres aumenten en los próximos meses. El informe del RICS coincide con los resultados de Savills, la agencia inmobiliaria, que dijo haber observado una “mayor cautela” entre compradores y vendedores en su negocio residencial del Reino Unido desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. La empresa, que estaba brindando una actualización a los accionistas antes de su reunión general anual, dijo que esta precaución ha resultado en plazos de finalización más largos, y las transacciones en general en el primer trimestre aumentaron solo un 1% interanual.