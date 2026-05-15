Argentina se apresura a encontrar fuente de infección por hantavirus

Después de que comenzaron a difundirse teorías no confirmadas de que la infección por hantavirus que afectó a un crucero se originó en un vertedero de la ciudad más austral de Argentina, desde donde zarpó el barco, las autoridades locales se apresuraron a desmentirlo, informa The New York Times, según informa The New York Times. ONU.

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“Esta es una maniobra para empañar la imagen de Ushuaia como destino turístico”, dijo Martín Alfaro, portavoz del ministerio de salud local de la provincia que incluye Ushuaia, la puerta de entrada azotada por el viento a los cruceros antárticos.

“Actores maliciosos” en el vecino Chile, añadió, calificándolo como una teoría personal, podrían estar difundiendo rumores para posicionarse “como la única puerta de entrada a la Antártida”.

Mientras las autoridades sanitarias se apresuraban a encontrar el origen de la infección, que inquietaba a un mundo que aún padecía la pandemia mundial de coronavirus, la investigación científica se entrelazó con acusaciones mutuas internacionales.

Las dos primeras víctimas conocidas del hantavirus (una pareja holandesa) se habían embarcado en un extenso viaje por Argentina, Chile y Uruguay, lo que complicó los esfuerzos de los investigadores para rastrear el origen de la infección.

Y aunque aumentaron las probabilidades sobre el posible origen del virus, las respuestas siguieron siendo escasas.

Según las autoridades sanitarias, la cepa andina del hantavirus, que puede transmitirse entre humanos y que probablemente provocó la muerte de los dos primeros pacientes que viajaban en el barco, es endémica en tres provincias de la Patagonia argentina, donde se registran varios casos anualmente.

Pero el Ministerio de Salud de Argentina afirmó el martes que la pareja holandesa no había visitado ninguna de esas zonas durante los días en que se cree que se infectaron.

La cepa Andes también existe en la región patagónica de Chile, pero el Ministerio de Salud chileno afirmó que la pareja holandesa visitó el país antes del período de incubación del virus y descartó que la infección pudiera haberse originado allí.

Federico Lada, portavoz del Ministerio de Salud de Argentina, refutó esta afirmación y afirmó que la infección en Chile sigue siendo posible. “Eso no es cierto”, afirmó en referencia al comunicado del Ministerio de Salud de Chile.

Una búsqueda compleja

El gobierno argentino afirmó que los científicos analizaron la secuencia del virus de un pasajero de un crucero y descubrieron que estaba más estrechamente relacionado con los casos identificados en 2018 en la provincia argentina de Neuquén. Sin embargo, las autoridades provinciales afirmaron que la pareja holandesa visitó la región antes de que finalizara el período de incubación, que dura de una a seis semanas.

Los investigadores argentinos intentaron reconstruir el extenso itinerario del matrimonio holandés. Dijeron que la pareja pasó los últimos meses viajando por Argentina, Chile y Uruguay.

En el último tramo de su viaje antes de abordar el MV Hondius en Ushuaia, según el ministerio, pasaron 20 días viajando en automóvil desde la ciudad vitivinícola de Mendoza hasta la nororiental provincia de Misiones, y luego pasaron dos semanas en Uruguay. Regresaron a Argentina unos días antes de que zarpara el crucero el 1 de abril, informó el ministerio.

Argentina registra regularmente casos de hantavirus, pero ninguna de las áreas que la pareja visitó en las últimas semanas se considera en riesgo de contraer la cepa de hantavirus de los Andes. Las autoridades dijeron que también están atrapando ratas para estudiar el virus.

Según Lada, la investigación en curso es importante para determinar si la cepa de los Andes se ha extendido a otras provincias donde no había sido reportada anteriormente.

“Esto sería un riesgo para el país”, afirmó.

La cepa de los Andes

El colilargo de cola larga, una pequeña rata que come bayas y escaramujos, ha estado causando casos de hantavirus en humanos desde al menos 1996 en partes de la región de la Patagonia argentina. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el MV Hondius, donde al menos 11 personas resultaron infectadas, las autoridades sanitarias en Argentina generalmente pueden aislar rápidamente los casos y prevenir la propagación descontrolada.

En Bariloche, ciudad y importante destino turístico de la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, un paciente se encuentra internado con hantavirus, dijo el doctor Rodrigo Bustamante, médico encargado de epidemiología del Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. El paciente, según el doctor Bustamante, no tenía conexión conocida con el barco.

Otro paciente se encuentra actualmente internado con hantavirus en la vecina provincia de Chubut, informó Sergio Wisky, ministro de Salud. El paciente, señaló, “trabajaba en los bosques de Chile”.

El Dr. Wisky dijo que contrajo hantavirus en 1996 mientras trataba a un paciente durante un brote mortal. En 2018, otro brote en la provincia de Chubut, en la localidad de Epuyén, se cobró la vida de al menos 11 personas.

Desde entonces, según el Dr. Wisky, en la provincia se han implementado controles regulares de roedores y protocolos especiales contra brotes. En las tres provincias donde la cepa de los Andes es endémica, los funcionarios de salud dijeron que aíslan a las personas sospechosas de estar infectadas con el virus, rastrean sus contactos y difunden información sobre las mejores precauciones para evitar la enfermedad.

Según los funcionarios, desde 2018 solo se han registrado unos pocos casos por año en cada una de las tres provincias. A bordo del barco, el virus pudo propagarse en condiciones de estrecho contacto.

“Esto probablemente sucedió porque el virus terminó en un crucero extranjero donde había médicos que probablemente no estaban familiarizados con esta enfermedad y desconocían la transmisión de persona a persona”, dijo el Dr. Bustamante. “Aquí lo sabemos desde hace mucho tiempo”.

El vertedero en Ushuaia

En Ushuaia, la ciudad portuaria de la sureña provincia de Tierra del Fuego desde donde partió el crucero, los residentes no estaban familiarizados con el hantavirus, ya que allí no se había registrado ni un solo caso desde que se iniciaron los registros.

Pero la ciudad de repente se encontró en el centro de atención luego de que los medios informaran que las autoridades estaban investigando la posibilidad de que un vertedero pudiera ser la fuente más probable de infección.

El Ministerio de Salud argentino afirmó que ésta “no es la hipótesis más probable”.

Varios pasajeros a bordo del MV Hondius eran ávidos observadores de aves, y el vertedero de Ushuaia es un excelente lugar para observar el caracara de garganta blanca, un ave rapaz local. Sin embargo, varios ornitólogos de la zona afirmaron que estas aves también se pueden observar fuera del vertedero y los guías dijeron que desconocían cualquier visita de la pareja holandesa a esa zona.

Juan Pavlov, secretario de Política Exterior del Instituto de Turismo de Tierra del Fuego, afirmó que era poco probable que el virus se originara en el vertedero, ya que los camioneros y trabajadores sanitarios del lugar nunca habían reportado ningún síntoma.

“Se habrían enfermado, infectado y posiblemente muerto”, dijo.

El Ministerio de Salud argentino informó que investigadores viajarían a Ushuaia para atrapar y analizar roedores en zonas relacionadas con el recorrido de la pareja, con el objetivo de identificar la posible presencia del virus en una zona que creen no fue afectada por él.

La cepa de hantavirus de los Andes no se encuentra típicamente en Tierra del Fuego, pero según Lada, aún deben asegurarse.

Pavlov dijo que tuvo que tranquilizar a los operadores turísticos que los llamaron preocupados por un posible hantavirus. Ushuaia, dijo, “se convirtió en un chivo expiatorio”.

Ministerio de Sanidad tiene todos los datos sobre los ucranianos del transatlántico con hantavirus – Ministro