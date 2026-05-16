Diario de campo: Una bola sólida de abejas, justo frente a mí, ¡qué suerte!

En mayo, llega ese momento en el que sigo anticipando el fresco verde de la primavera, pero al mirar hacia arriba al roble, lo veo en un tono veraniego apagado. Un poco de lluvia renovaría su brillo, pero ha estado seco durante semanas y no hay respiro de esta sensación fugaz de pérdida.

De repente, se escucha un ruido, un zumbido creciente casi mecánico, pero al buscar la máquina responsable, en cambio veo una masa de insectos fluyendo sobre la línea de majuelos. El enjambre de abejas surge en una nube ante la reina, aterrizando imperceptiblemente, desencadenando una implosión pausada. Guiadas por feromonas, miles de obreras se unen a ella para formar una bola sólida, colgando precariamente de la rama de un ciruelo.

Pocas eventos naturales que ocurren en nuestra benigna campiña causan tanto pánico como un enjambre, lo cual, considerando las decenas de miles de insectos con aguijón involucrados, no es irrazonable. Sin embargo, habiendo salido de la colonia madre como parte de su ciclo reproductivo, un enjambre está completamente enfocado en encontrar una nueva morada, y no tiene interés en atacar a las personas a menos que sean significativamente provocadas. Si se le deja a sus anchas, un enjambre partirá inofensivamente hacia su nuevo hogar en unos pocos días.

Para el apicultor, un enjambre asentado es una oportunidad para llenar una colmena y es particularmente valioso a principios del verano, cuando tiene mucho tiempo para establecerse y volverse productivo. “Un enjambre en mayo vale un cargamento de heno”, como reza la vieja rima, una idea que una vez puse a prueba vendiendo miel de una colmena de enjambre de mayo. Me sorprendí cuando las ganancias literalmente me compraron un remolque lleno de pacas.

Recoger un enjambre accesible es un negocio sorprendentemente sencillo y, sin molestarme en ponerme mi traje de apicultor (un comportamiento un tanto imprudente que no puedo aconsejar), me acerco a los insectos llevando una cesta de mimbre y unas tijeras de podar. Sosteniendo la cesta debajo de ellos, corto la rama de soporte, haciendo que las abejas caigan con un golpe pesado, y cierro rápidamente la tapa. En mi colmenar, una colmena preparada espera, con un paño blanco sirviendo como rampa hacia la entrada, en la que vacío las abejas dóciles, que diligentemente trepan y entran en su nuevo hogar. Solo espero que les guste y decidan quedarse.

[Contexto: El artículo habla sobre la observación de un enjambre de abejas en la naturaleza y la oportunidad que representa para los apicultores.] [Hecho: Un enjambre de abejas es una masa de abejas que se separan de la colonia madre en busca de un nuevo lugar para establecerse, y generalmente no representan una amenaza si no se les molesta.]