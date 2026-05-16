Daniela Lachster: Pasando de la incertidumbre en Argentina a un estado judío de incertidumbre

Daniela Lachster, su esposo y sus dos hijos amaban su próspera comunidad judía de Buenos Aires. Pero Argentina también es un país con una larga historia de incertidumbre económica y política: dos grandes razones por las que los judíos allí consideran aliá.

Los Lachster se mudaron a Israel a principios de 2023 y no hace falta decir que no siempre ha sido fácil. Han abordado el 7 de octubre, las guerras de Irán, la búsqueda de empleo y el asentamiento de dos niños, de 23 y 16 años, en un nuevo país. â€œEs un proceso. Si me lo preguntas, dentro de cinco años hablaré de otra manera”, afirma Lachster.

La franqueza de Lachster y las descripciones sinceras de sus experiencias en la búsqueda de empleo, la interacción con funcionarios gubernamentales no siempre serviciales y la falta de servicios para los hispanohablantes en comparación con los angloparlantes son útiles para quienes hacen aliá desde países de habla hispana.

Lachster considera que la búsqueda de empleo para las personas mayores de 50 años está plagada de desafíos y, tal vez, de discriminación por edad. Tanto ella como su marido tuvieron carreras previas a la aliá significativas y satisfactorias. Lachster trabajó para el Banco Nacional de Argentina durante 20 años, luego como voluntario en la institución comunitaria judía AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y brevemente para un mayorista de joyas de oro.

El marido de Lachster llegó a Israel con credenciales muy impresionantes, que incluyen títulos en administración de empresas, conocimientos de idiomas y un período de cinco años (2011-2016) en la corporación multinacional de energía Chevron. Su trabajo llevó a la familia desde Buenos Aires, con entre 180.000 y 250.000 miembros judíos, a Mandeville, Luisiana, y su pequeña comunidad judía, a 40 minutos en coche desde Nueva Orleans. Los Lachster disfrutaron de su estancia en Estados Unidos, especialmente de sus frecuentes viajes de ocho horas a las playas del centro de Florida.

Los Lachster regresaron a Argentina de 2016 a 2021, período que coincidió con la pandemia de COVID y las regulaciones muy restrictivas de Argentina. â€”Eran muy estrictos. No pudimos salir de nuestras casas durante seis o siete meses. Cerraron todo el país y solo nos permitieron salir 100 metros. Vimos que otros países tenían vida”, dijo Lachster.

Se dio cuenta del costo psicológico que el confinamiento en casa estaba teniendo para ella, su familia y todo el país, y comenzó a pensar seriamente en mudarse. Ella admitió: “Nunca pensé en la aliá porque Estados Unidos era la tierra prometida”. Regresar a Estados Unidos no era una opción, ya que habría requerido una visa especial.

Después de mudarse a Israel, Lachster descubrió que las diferencias culturales son “las más difíciles”. Citó a los proveedores de servicios que “parecen enojados”, no “hablan amablemente” y tratan a la gente “sin respeto”. El seco sentido del humor de Lachster se manifiesta a menudo. “Es más fácil ir a la luna que hacer aliá”.

También señala diferencias culturales en las áreas de educación y crianza de los hijos. Ella está particularmente en sintonía con estos temas en su trabajo como asistente de preescolar. Ha observado que en Israel se deja frecuentemente a niños solos y sin la supervisión adecuada durante muchas horas, y a padres que no ponen límites a sus hijos. Lachster está tomando clases de educación infantil a través de la Facultad de Educación David Yellin.

Otro problema que ha enfrentado Lachster es el acceso a los servicios para inmigrantes. Ella se rió mientras describía una visita al Ministerio de Aliá e Integración. La asignaron a un hablante de ruso que no tenía claro sus beneficios y terminó inscribiéndose en el Instituto Nacional de Seguros (NII – Bituah Leumi) se beneficia por sí sola.

Lachster observa que “todos los olim tienen problemas”, pero cree que es aún más difícil para los olim de América del Sur. Ella señaló: “Si hablas inglés, tienes más organizaciones para ayudar, como Nefesh B’Nefesh y ESRA. Pero no ayudan a los sudamericanos”.

El proceso de aliá ha sido un desafío para su marido y para sus dos hijos. A pesar del impresionante currículum de su marido, ha sido difícil encontrar lo que busca. Mientras tanto, trabaja como autónomo en sistemas informáticos. “¡La verdad es que es muy difícil encontrar trabajo si tienes más de 50 años!”

Su hijo mayor pasó seis meses en el Kibbutz Ma’agan Michael después de llegar. Ahora está en las FDI. “Ahora es bueno y está aclimatado al ejército, pero no aprendió nada de hebreo en el kibutz”.

Lachter explicó que tratar de entender al ejército es confuso y frustrante. Su hijo espera completar su servicio militar y viajar antes de comenzar sus estudios universitarios en Israel.

A su hijo menor le resultó difícil dominar el hebreo, a pesar de asistir a una escuela judía en Argentina. Comenzó la escuela en Modi’in y se benefició de un año y medio de ulpán.

A pesar de los desafíos, Lachster mantiene su perspectiva y se mantiene positiva. Y recuerda los desafíos que hicieron la vida incierta en Argentina. “Había problemas económicos y no teníamos idea de quién sería el próximo líder”.

La realidad detrás de la aliá

Lachster se siente afortunado de haber encontrado una comunidad tan encantadora. â€œEncontramos nuestro lugar en Modi’in, en una pequeÃ±a sinagoga autogestionada llena de olim de todo el mundo. Es nuestro segundo hogar, un lugar donde oramos, celebramos y, a veces, simplemente compartimos una comida y una risa. Allí, en medio de la mezcla de idiomas y acentos, he aprendido que pertenecer no se trata de dónde eres sino de dónde eliges dar tu corazón”.

Lachster ha encontrado otra salida útil para afrontar la vida y adaptarse a su nuevo país. “A los pocos días de llegar, creé @comer_alia, mi página de Instagram donde comencé a compartir pedazos de esta nueva vida. Lo que empezó como un diario personal pronto se convirtió en un punto de encuentro, un espacio para conectarse con otros. érase una vez quienes, como yo, estábamos aprendiendo a caminar, hablar y soñar nuevamente en un nuevo idioma y una nueva tierra”.

Utiliza su Instagram en español para hacer una crónica de “las cosas buenas y malas que me pasan”.

Utiliza el foro para escribir sobre viajes que realiza, shakshuka y otras comidas (“Me encanta comer”) y experiencias de compras. Y lo utiliza para describir y resolver “las cosas que no sabía”. Recitó una larga lista, que incluye NII y Terem Urgent Care. También utiliza con orgullo su página de Instagram como herramienta para la diplomacia pública. “Los cristianos en Argentina lo leen y les gusta ver sus lugares santos”.

Lachster compartió un artículo hasta ahora inédito titulado “Mi historia de aliá: encontrar luz en un nuevo comienzo”, donde escribe: “Hacer aliá es más que un cambio de país: es un acto de fe. En enero de 2023, dejé Argentina con mi familia, nuestras maletas llenas de sueños y nuestros corazones llenos de preguntas. No sabíamos exactamente lo que nos esperaba en Israel, pero creíamos en algo más grande: en construyendo una vida llena de significado.

“El camino de la integración no siempre es sencillo, especialmente para los olim latinoamericanos. Hay momentos de frustración, de anhelo, de duda. Pero también hay crecimiento. Cada desafío trae una nueva lección y, con tiempo, paciencia y apertura, la vida comienza a fluir naturalmente. A menudo pienso en cuatro palabras hebreas que me han guiado en el camino: savlanut (paciencia), emuná (fe), bitajón (confianza), y sovlanut (tolerancia). No son sólo ideas, son actos diarios de fortaleza”.

Lachster recuerda a quienes consideran la aliá que “es un proceso”. Es un proceso difícil”. Y ofrece: “Mi esperanza es que cada por “Quien llega con un sueño encuentra no sólo desafíos sino también luz: la luz de la conexión, de la fe y de la pertenencia. Porque la aliá no es sólo un viaje a través de continentes, es un viaje hacia el corazón”.