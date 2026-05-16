Cómo una infección rara amenazaba la carrera de DaVon Hamilton

Jackonville, Florida — DaVon Hamilton no podía dormir.

El dolor debilitante que pulsaba en su espalda impulsó al personal de entrenamiento de los Jacksonville Jaguars a llevar una silla de descanso de piscina a su habitación de hotel en Detroit el 17 de agosto de 2023. Necesitaba la silla de casi 7 pies porque no podía acostarse plan.

Los Jaguars acababan de terminar dos prácticas conjuntas con los Leones, en una de las cuales Hamilton no participó.

El dolor no disminuyó, y cuando llegó el momento de terminar el juego de pretemporada contra los Leones al final de la semana, a Hamilton le tomó casi 90 minutos empacar su maleta. Luego, los entrenadores tuvieron que ayudarlo a subir al autobús del equipo.

Hamilton no pudo jugar, pasando el juego de pretemporada con dolor en el vestuario. Había estado recibiendo tratamiento por síntomas similares desde antes de que comenzara el campo de entrenamiento, pero esto era mucho, mucho peor.

No fue hasta más tarde esa noche, cuando sus piernas se entumecieron y no pudo ponerse de pie por su cuenta para salir del avión del equipo, que el atleta profesional de 6 pies 4 pulgadas y 335 libras que se gana la vida chocando con hombres igual de grandes, o más grandes, se asustó.

“Necesito ayuda para caminar, punto,” dijo Hamilton a ESPN. “Tenía dos o tres personas que me ayudaban. Así que, simplemente me sostenían un par de entrenadores y [el personal médico de los Jaguars] decía, ‘Necesitamos llevarte al hospital ahora’.”

Si esa decisión se hubiera retrasado mucho más, o si uno de los principales neurocirujanos del sureste no hubiera estado fortuitamente en el lugar para una cirugía poco frecuente programada para un domingo por la mañana, Hamilton podría haber quedado paralizado por una infección en crecimiento, o peor.

“Nunca he estado más, no quiero usar la palabra asustado,” dijo el médico del equipo de los Jaguars, Kevin Kaplan, quien posteriormente presentó el caso de Hamilton debido a su rareza al personal médico reunido en el combine de la NFL de 2025. “La forma en que se desarrolló, era una situación aterradora.”

Casi tres años después, el tackleador defensivo titular de los Jaguars está saliendo de lo que posiblemente fue su mejor temporada desde que fue reclutado de Ohio State en 2020, y ahora está listo para compartir su experiencia con la esperanza de ayudar a otros en situaciones similares.

“Tuve mucho tiempo para reflexionar,” dijo Hamilton. “Mucho tiempo realmente pasado con Dios… entendiendo que Dios tiene un plan para mí y que esto no es un evento al azar, sino algo de lo que… puedo aprender, inspirar a otros con.”

DESPUÉS DE PERDER la capacidad de caminar por su cuenta, Hamilton fue llevado al Baptist Medical Center en Jacksonville.

Kaplan ordenó múltiples pruebas, una de las cuales fue una resonancia magnética. Luego llamó a Bradley Wallace, jefe de neurocirugía del hospital y uno de los consultores no afiliados en neurotrauma de la NFL que se encuentran en la línea lateral en cada juego para brindar evaluaciones de conmociones cerebrales.

Mientras Kaplan explicaba la situación de Hamilton, Wallace se sorprendió por los resultados de la resonancia magnética: un absceso epidural espinal con una compresión severa de la médula espinal.

En términos simples: una infección en el canal espinal. A medida que la infección aumenta y el pus llena el canal, ejerce presión sobre la médula espinal, lo que causa dolor, debilidad, entumecimiento y, si no se detecta a tiempo y se trata, posibles parálisis permanentes.

Según el Instituto Nacional de Salud, la afección rara vez se ve en personas jóvenes y saludables, y es más común en pacientes mayores y aquellos que tienen factores de riesgo o comorbilidades. Según una revisión del NIH de 12 estudios que involucraron a 1,099 pacientes, el uso de drogas intravenosas es el principal factor de riesgo, y la diabetes es la principal comorbilidad; ninguno de los cuales se aplicaba a Hamilton.

El NIH citó más estudios que indican que el diagnóstico temprano es crucial, y que un retraso en el diagnóstico y tratamiento puede aumentar la debilidad residual o el déficit neurológico permanente.

Tiene una tasa de morbilidad de aproximadamente 5% de los pacientes, según el NIH, debido a sepsis u otros problemas.

Wallace, quien dijo que rara vez está en el hospital para una cirugía a las 6:30 de la mañana del domingo, pospuso una cirugía previamente programada y llevó apresuradamente a Hamilton al quirófano en su lugar.

“Este es un atleta profesional. No puede levantar las piernas de la cama,” dijo Wallace. “Estaba casi paralizado en este punto.

“Esta era una situación en la que minutos pueden marcar la diferencia.”

WALLACE REALIZÓ UNA cirugía mínimamente invasiva, haciendo incisiones de medio pulgada en la parte inferior, media y superior del área del absceso para drenar la infección, en lugar de abrir toda la espalda de Hamilton para que tuviera la oportunidad de reanudar su carrera en la NFL, siempre y cuando no hubiera impacto residual por parte de la infección.

Dos días después, Hamilton estaba de pie y caminando por la UCI. No mostraba signos de parálisis persistente. Pasó una semana en el hospital y se sometió a un curso de ocho semanas de antibióticos, que recibió a través de una línea PICC — un tubo largo y delgado que se inserta en una vena cerca del corazón. El equipo lo colocó en la reserva de lesionados el 31 de agosto, y había incertidumbre sobre cuándo regresaría al campo.

Todavía estaba débil, en parte debido a las 30 libras que perdió en agosto y septiembre, y se cansaba fácilmente, por lo que al principio no pudo hacer mucho mientras se recuperaba de la lesión más significativa de su carrera en el fútbol. La única otra cirugía a la que había sido sometido fue para reparar un hueso roto en su pie en Ohio State.

La odisea también complicó las cosas para su esposa, Julia, a quien Hamilton llamó “la parte más importante de todo esto.” La pareja había dado la bienvenida a su primer hijo, Ace, en junio. Administrar un recién nacido con un esposo recuperándose de una cirugía era desafiante, incluso con ayuda de sus familias y otros miembros de su iglesia.

“Estaba tratando de equilibrar principalmente lo mental por él,” dijo Julia. “No fue hasta probablemente un año después que finalmente me senté y pensé, ‘¿Cómo siento que esto me impactó?’ Definitivamente siento que perdí algunos momentos de unión con nuestro primogénito, pero al mismo tiempo, con DaVon en casa durante la mayor parte de esa temporada, creo que nos ayudó a crear un lazo familiar más cercano.”

Sin embargo, Hamilton no dejó de cumplir con sus deberes de nuevo papá. No podía caminar cargando a su hijo, pero podía alimentarlo y cambiarle los pañales.

“La parte más difícil, pensé, sería el fútbol porque gran parte del tiempo, [los atletas] centran sus identidades en algo que han hecho la mayor parte de su vida a un nivel elevado,” dijo Julia. “Pero para él, fue más como, ‘Oh, me siento incompetente al ser padre en este momento.'”

“… Yo creo, honestamente, que ayudar a Ace era su forma de sentirse como, ‘Está bien, todavía soy capaz de hacer cosas, incluso si no estoy en el campo de fútbol.'”

A pesar de todo, Hamilton estaba decidido a regresar al campo después de la cirugía. Estuvo de pie y caminando al día siguiente, aunque necesitaba un andador al principio. Poco a poco se fue fortaleciendo con la ayuda de terapia física y fue dado de alta en una semana.

Para principios de octubre, ya estaba de vuelta en la sala de pesas en las instalaciones de los Jaguars. Podía hacer ejercicio solo con pesos ligeros y entrenamiento con bandas de resistencia.

“Fue alegre [ver a Hamilton de vuelta en las instalaciones],” dijo Jeff Ferguson, vicepresidente de salud y rendimiento del jugador de los Jaguars. “Mucha gente pasaba por allí para saludarlo y abrazarlo.

“Trabajó duro todos los días, y empujó los límites cada día. Y hubo momentos en los que tuve que frenarlo y decir, ‘No, hoy no vamos a hacer eso.’ Y él me daba esa mirada.”

LOS JAGUARS ACTIVARON a Hamilton de la reserva de lesionados el 28 de octubre de 2023, y jugó 14 jugadas en la victoria por 20-10 de los Jaguars sobre los Pittsburgh Steelers al día siguiente.

“Estaba muy decidido a regresar y jugar,” dijo Hamilton. “No permitía que ni siquiera eso se filtrara en mi mente que no iba a jugar porque estaba entrenando a ese nivel para intentar regresar. ¿Sentía que estaba necesariamente completamente sano en ese momento? Probablemente no, pero en ese momento estaba muy decidido a que iba a jugar fútbol de nuevo.

“Y si es solo mi último año y las cosas no funcionan, está bien. Pero al menos me recuperé lo suficiente como para poder estar de nuevo en el campo.”

En ese momento, los compañeros de equipo no eran conscientes de la gravedad de la condición de Hamilton, y Hamilton no habló mucho al respecto cuando regresó a las instalaciones. Sin embargo, el ala defensiva Josh Hines-Allen lo sabe ahora, y dijo que admira la fuerza que mostró Hamilton, no solo para regresar al campo, sino también para superar mentalmente un evento potencialmente alterador de la vida.

“Hermano luchó entre la vida y la muerte,” dijo Hines-Allen. “Por lo tanto, este asunto de fútbol no importa. Juego al fútbol porque amo el juego, y veo valor en eso. ¿Amo más el juego que mi vida? Probablemente no. Para mí, Wesley [el hijo de Hines-Allen que luchó contra la leucemia]… me quitó mucho. Mis prioridades cambiaron.

“Para [Hamilton], es lo mismo. Así que verlo jugar a un alto nivel porque eligió hacer eso. Eligió entrenar duro. Él eligió empujarse de nuevo. Él eligió seguir estando en ese alto nivel. Así que tengo mucho respeto por él y todo lo que hace y su familia también.”

Hamilton, quien firmó una extensión de contrato de tres años y $34.5 millones en abril de 2023, jugó en ocho juegos en 2023 y terminó con 12 tackleadas. La temporada siguiente, tuvo un récord personal de 62 tackleadas.

Luego, jugó posiblemente el mejor fútbol de su carrera en 2025, cuando ancló la defensa terrestre de los Jaguars y registró 38 tackleadas y una captura. También realizó una de las jugadas más importantes de la temporada cuando derribó el pase de conversión de 2 puntos del mariscal de campo Geno Smith para asegurar la victoria en tiempo extra por 30-29 sobre los Las Vegas Raiders.

“Él simplemente hace su trabajo lo mejor que puede todos los días sin decir una palabra negativa o algo así,” dijo el entrenador de los Jaguars, Liam Coen. “Le importan todas las cosas correctas. Gran parte de su trabajo es altruista, ayudando a otros y ayudando a liberar a otras personas en el juego terrestre y la manera en que puede jugar a veces fútbol de medio gap y medio gap y medio. … El juego contra los Raiders, la conversión de 2 puntos, todas esas cosas, se ve atrás en D-Ham haciendo grandes jugadas para nosotros este año. Creo que está mejorando cada día más.”

“Para él tener la temporada que ha tenido, estar donde está en su carrera [a pesar de su problema médico], es bastante especial.”

En el combine anual de la NFL, los médicos del equipo y los entrenadores atléticos se reúnen para presentar casos interesantes, compartir ideas y experiencias. Kaplan, que está entrando en su 18ª temporada con los Jaguars, presentó el caso de Hamilton en febrero de 2025 en Indianápolis. No había visto un absceso epidural espinal desde su entrenamiento en la escuela de medicina y sabía que era raro en una persona sana, pero tal vez alguien más lo había encontrado.

Hamilton sigue siendo el único.

“Después de presentar a nuestra sociedad [de médicos], todos los médicos con los que hablé, incluidos los más antiguos y los más nuevos, no habían visto esto en un atleta de la NFL,” dijo.

Kaplan dijo que hay poco riesgo de que la infección vuelva a ocurrir, pero él, Wallace y Hamilton todavía no tienen idea de por qué sucedió esto. No hay forma de saber con certeza cómo ingresaron las bacterias a su cuerpo y por qué migraron a su médula espinal.

Hamilton, ahora tiene 29 años, dijo que las razones por las que esto sucedió no le molestan. Encontró su camino de regreso y está listo para anclar la defensa terrestre de los Jaguars nuevamente en 2026, que es la última temporada del contrato que firmó en 2023.

Ahora, solo quiere ayudar a otros a encontrar su camino de regreso.

“Soy extremadamente bendecido,” dijo Hamilton. “Siento que Jesús me ha dado un testimonio tan grande para poder compartirlo con otras personas. Es increíble. No muchas personas regresan de diferentes tipos de lesiones, y mucho menos de esta. Prácticamente no se ve en jugadores de fútbol o personas saludables en general. …

“Realmente me ayudó a crecer como persona más que nada.”