Riley Green lidera una noche en honor a Lifting Lives de ACM con Lauren Alaina, Randy Houser y más: 5 aspectos destacados

El viernes por la noche (15 de mayo), la comunidad de la música country se reunió para apoyar a Lifting Lives, el socio filantrópico de la Academia de Música Country. En un concierto titulado Country on the Green y encabezado por Riley Green en TopGolf en Las Vegas, Lifting Lives celebró su 20 aniversario. Desde su fundación en 2006, Lifting Lives ha donado más de $12 millones a más de 150 causas. Green, quien está nominado a cuatro premios ACM, estuvo acompañado por la nueva ganadora del premio a la mejor artista femenina del año, Avery Anna, Lauren Alaina, Rodney Atkins y Randy Houser en el espectáculo que tuvo lugar dos noches antes de los premios ACM del domingo. En una noche llena de éxitos y cantos, los cuatro actos de apoyo abarcaron más de 30 años de éxitos, interpretando rápidamente cuatro canciones cada uno, mientras que Green cerró la velada con un set de nueve canciones. Lifting Lives ayuda específicamente a aquellos que trabajan en la música country en todos los aspectos, proporcionando ayuda de emergencia, incluida durante la pandemia de COVID-19. l CEO de la ACM Damon Whiteside le dijo a Billboard a principios de este año: “Hemos recibido muchos comentarios a lo largo de los años sobre cómo eso hizo una diferencia en la vida de las personas, cómo las ayudó a mantenerse en Nashville, a mantenerse en su carrera, todas esas cosas. Eso es lo que me encanta de ACM Lifting Lives, podemos realmente ayudar a las personas individualmente en tiempos de necesidad”. Lifting Lives también apoya un campamento de música para personas con Síndrome de Williams. En la recaudación de fondos del año pasado, realizada en Frisco, Texas, en conjunto con el 60 aniversario de los premios ACM, Lifting Lives honró a Brooks & Dunn en una gala con Lainey Wilson, Keith Urban, Cody Johnson y otros artistas que homenajearon al venerable y querido dúo. Los 61º premios ACM se transmitirán en Amazon Prime Video en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a las 8 p.m. EST. A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados de la noche.