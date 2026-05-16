Lo último: La gran final del Concurso de Canciones de Eurovisión de este año comienza en Viena

La final del Festival de la Canción de Eurovisión comenzó el sábado con una seguridad estricta y el clima lluvioso no logró menguar el entusiasmo de los fanáticos, ni el de los críticos que piensan que Israel no debería haber sido invitado a la fiesta.

Después de una semana de preparación, artistas de 25 países subieron al escenario en el Wiener Stadthalle de Viena para luchar por la corona pop del continente. Millones de espectadores en todo el mundo emitirán su juicio sobre un violinista finlandés ardiente, un rapero folklórico moldavo, una banda de metal serbia y muchos más en el evento del 70 aniversario de Eurovisión.

El concurso ha estado nublado por tercer año consecutivo por llamados a excluir a Israel debido a sus conflictos en Gaza y en otros lugares, con cinco participantes de larga data – España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia – boicoteando en protesta.

Al principio, un montaje de apertura filmado mostró la majestuosa belleza de Austria mientras un barco de papel se dirigía a Viena, haciendo referencia a la actuación tumultuosa de “Wasted Love” del ganador de Eurovisión 2025 JJ.

El espectáculo comenzó con una actuación del ganador del año pasado, el cantante austriaco con formación operática JJ, y un desfile de banderas al estilo de los Juegos Olímpicos de los 25 finalistas. Luego siguieron las actuaciones de los músicos, que tienen solo 3 minutos para conquistar a millones de espectadores que, junto con los jurados nacionales de profesionales de la música, eligen al ganador.

Los presentadores de la extravagancia del sábado son Michael Ostrowski, un actor austriaco conocido por sus películas de comedia en alemán, y Victoria Swarovski, una modelo, cantante, presentadora de televisión y heredera del negocio de cristales y artículos de lujo Swarovski.

El jefe del Festival de la Canción de Eurovisión instó a los espectadores a dejar de lado la política y disfrutar del “brillante, maravilloso y conmovedor espectáculo” que es la gran final de la competencia.

Mientras el concurso cumple 70 años con llamados para que Israel sea expulsado por la conducta de su guerra en Gaza y un boicot de cinco países, el director de Eurovisión, Martin Green, dijo que el concurso es una oportunidad para, durante unas horas, “cerrar las cortinas al mundo exterior y soñar que algo más es posible”.

En una conferencia de prensa, dijo que durante 70 años Eurovisión ha dado “voz a los sin voz” y ha celebrado a las comunidades marginadas.

“Brindemos por los próximos 70 años”, dijo.